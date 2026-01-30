Posypuję, zalewam wrzątkiem i wkładam brudny ruszt kuchenki. Przez pół godziny dosłownie sam się czyści. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Czyszczenie kuchenki gazowej bywa problematyczne, zwłaszcza gdy zaschnięty brud i tłuszcz osadzają się na ruszcie.

Zamiast szorować i używać silnej chemii, istnieje prosty domowy sposób na usunięcie nawet uporczywych zabrudzeń.

Wystarczy wrzątek i jeden popularny produkt, by ruszt kuchenki gazowej sam się wyczyścił w zaledwie 30 minut.

Poznaj ten sprytny trik i inne metody na błyszczącą czystość całej kuchenki bez wysiłku!

Wlewam wrzątek i wkładam brudny ruszt kuchenki, a dosłownie sam się czyści

Czyszczenie kuchenki gazowej to czynność, którą z pewnością wykonujemy codziennie, a bywa, że nawet i kilka razy każdego dnia. To na niej przygotowujemy potrawy i tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, aby coś wykipiało lub się rozlało. Wówczas nie tylko sama płyta kuchenki jest brudna, ale także jej ruszt i palniki. I oczywiście jeśli od razu nie zareagujemy i nie umyjemy zabrudzeń to z czasem będzie je znacznie trudniej usunąć. Ważne jest również, aby w miarę regularnie czyścić żeliwny ruszt kuchenki, gdyż jeśli to zaniedbamy, to czeka nas pracochłonne szorowanie. Przecież oblepione przypalonym tłuszczem kratki wyglądają po prostu niechlujnie. Wówczas szukamy szybkiego i skutecznego sposobu na wyczyszczenie rusztu i niestety najczęściej kończymy z silną chemią lub pracochłonnym szorowaniem kratek. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że te czynności są zupełnie zbędne, a ruszt kuchenki gazowej, nawet taki mocno zabrudzony, można wyczyścić domowym sposobem. Jak to zrobić? Ja wlewam do większej miski wrzątek i umieszczam w niej brudny ruszt.

Domowy sposób na czyszczenie rusztu żeliwnego z kuchenki

Jak wspomniałam wyżej, do wyczyszczenia żeliwnego rusztu kuchenki gazowej będziesz potrzebować większej miski - takiej aby cała kratka się w niej swobodnie mieściła. Oprócz tego niezbędny będzie wrzątek i kapsułka do zmywarki. Do miski wlej wrzątek i umieść w niej ruszt, a następnie wrzuć jedną tabletkę do zmywaki. Po 30 minutach wyjmij ruszt kuchenki i przetrzyj gąbką lub ściereczką, a po brudzie i spaleniźnie nie będzie śladu.

Czyszczenie kuchenki gazowej krok po kroku

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej pamiętaj, by umyć wszystkie zakamarki. Na początku zdejmij wszystkie palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Palniki gazowe z łatwością wyczyścisz, namaczając je w roztworze octu i ciepłej wody.