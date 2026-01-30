Aż śniegi stopniały. Gorące zdjęcia polskiego gwiazdora z Kanady przebiły nawet Musiała w slipkach?!

Antoni Porowski w kampanii męskiej bielizny. Gorące zdjęcia

Męskie slipki reklamowali już tacy gwiazdorzy jak David Beckham (50 l.), Cristiano Ronaldo (40 l.) czy Justin Bieber (31 l.). Teraz przyszła pora na Polaków! W kraju w seksownych pozach zaprezentował się już kilkukrotnie aktor Maciej Musiał. Teraz przyszła kolej na Antoniego Porowskiego, aktora i kucharza, który w popularnym na całym świecie programie Netlixa zjechał Amerykę wzdłuż i wszerz, by pomóc jej mieszkańcom odmienić wygląd i zmienić na lepsze styl życia.

Jego gorące z nowej kampanii męskiej bielizny z miejsca podbiły sieć i zebrały kilkaset tysięcy polubień i komentarzy. Nasz gwiazdor "Rodzinki.pl", który zawitał ostatni na okładce zagranicznego magazynu, o tylu pochwałach może tylko pomarzyć.

