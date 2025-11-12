Maciej Musiał kusi w samych slipkach. Internet rozgrzany! Jego komentarz powala

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-11-12 4:10

Maciej Musiał (30 l.) ponownie rozgrzał internet do czerwoności! Właśnie ruszyła nowa kampania bielizny, w której gwiazdor "Rodzinki.pl" rozkłada się na łóżku i pręży muskuły, pozując tylko w skromnych, białych slipkach. W sieci pojawiła się lawina komentarzy. Co na to wszystko Maciej Musiał? Zapytaliśmy go o jego formę i seksowne zdjęcia tuż po publikacji poprzedniej kampanii. Aktor bardzo nas zaskoczył.

Maciej Musiał to niekwestionowanie jeden z największych przystojniaków w polskim show-biznesie. Nic dziwnego, że jest rozchwytywany przez reklamodawców. A największe zamieszanie znów zrobiła jego kampania męskiej bielizny. Maciek rozkłada się na łóżku w białych slipkach i prezentuje mięśnie brzucha, na których można by trzeć ser. 

Maciej Musiał o swojej formie. "Nie trwa wiecznie"

"Jak to jest być greckim bogiem?" - zapytaliśmy ostatnio aktora.

- Ten komentarz nawiązuje pewnie do mojej kampanii bielizny. Słuchaj, to jest tak, że żadna forma nie trwa wiecznie. Na przykład w wakacje trzeba się cieszyć i relaksować - opowiedział skromnie Maciej Musiał naszemu dziennikarzowi 

Po publikowaniu zdjęć z nowej kampanii fani wręcz oszaleli. W komentarzach prześcigały się koleżanki Maćka - aktorki. "Maciuś, prośba od nas wszystkich na planie - uspokój się. Proszę się ubrać i wracać do domu" - napisała Maria Dębska. "No panie, dobra forma! Majtki też spoko" - napisał zaś mąż Basi Kurdej-Szatan, Rafał Szatan, który sam nie grzeszy świetną formą.

Maciej Musiał od miesięcy jest związany z piękną influencerką - Zosią Gajewską. Parę kilkukrotnie przyłapali paparazzi. Także w intymnych momentach.

ZOBACZ: Tak całuje Maciej Musiał! Aktor przyłapany z piękną dziewczyną. Wiemy, kim ona jest

Ciekawe, czy jego ukochana jest zazdrosna o tak gorące kadry.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z nowej, seksownej kampanii Macieja Musiała. 

Maciej Musiał ujawnia kulisy Rodzinki.pl. Jak komentuje to, że podoba się mężczyznom?
