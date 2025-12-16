Przejmujące słowa Anny Nowak-Ibisz na pogrzebie Maciąg. Zwróciła się do jej 13-letniej córki

Tłumy pożegnały Agnieszkę Maciąg

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada po kilkumiesięcznej walce z nowotworem. Miała zaledwie 56 lat. O chorobie wiedziała jedynie jej rodzina i grono najbliższych osób. Maciąg była jedną z największych polskich gwiazd lat 90. Sukcesy odnosiła nie tylko w kraju, ale również na świecie. Chodziła po wybiegach luksusowych marek, a jej twarz zdobiła okładki prestiżowych magazynów.

Kilka lat temu na własnych warunkach postanowiła wycofać się z modelingu. Po narodzinach córki w 2012 roku skupiła się na rozwoju osobistym i duchowym. Z czasem Agnieszka Maciąg odnalazła swoje nowe powołanie. Tworzyła warsztaty, książki i webinary, w których pomagała innym w samorozwoju. Skupiła wokół siebie grupę wiernych obserwatorek, które teraz ogromnie przeżywają jej śmierć.

Uroczystości pogrzebowe modelki zgromadziły tłumy żałobników na warszawskich Powązkach Wojskowych. Uroczystość miała charakter świecki, a modelkę pożegnała m.in. Anna Nowak-Ibisz, która wygłosiła poruszającą przemowę.

Anna Nowak-Ibisz przemówiła na pogrzebie Agnieszki Maciąg. Poruszające słowa!

Dziennikarka opowiedziała m.in. o niezwykłej miłości, jaka łączyła Agnieszkę Maciąg i jej ukochanych - męża Roberta Wolańskiego oraz 33-letniego syna Michała i 13-letnią córkę Helenę.

Miłość przechodzi przez wszystkie drzwi, nawet te, które dla nas są jeszcze tajemnicą. Wiem, że będziesz kochać swoich bliskich Aguś tak samo mocno, tylko jeszcze czulej. Twoje światło nadal będzie ich drogowskazem. Nie znam lepszego człowieka, męża i taty niż ty Robert. Tym bardziej nie znałam takiej miłości jak wasza - wspomniała o ukochanym modelki i zwróciła się do niego: Agnieszka zawsze była i będzie twoim cudem. Twoim wyznaniem pełnym wiary w wieczność

- powiedziała wzruszona Nowak-Ibisz. Jej słowa wywołały ogromne wzruszenie wśród zebranych na cmentarzu. W pewnym momencie zwróciła się do córki Maciąg. Helena ma zaledwie 13 lat. Anna Nowak-Ibisz stwierdziła, że nastolatka zawsze będzie mogła liczyć na przyjaciółki jej mamy:

Na wszystko jest odpowiedni czas. Zaufaj. Nasze serca są dla ciebie otwarte tak szeroko, jak ramiona twojej mamy. Helena, jesteś jedną z nas. W nas kobietach, które przyszły dzisiaj oddać hołd twojej mamie, masz nasze siostrzane stado. [...] Twoja mama stworzyła naszą wspólnotę [...] często ratując nam życie i zmieniając je na lepsze. Pamiętaj o tym dzisiaj i zawsze. Jesteśmy siostrami - powiedziała.

