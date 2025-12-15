Tak teraz wygląda grób Agnieszki Maciąg. Napis na wieńcu od męża i dzieci chwyta za serce

Ostatnie pożegnanie i pochówek Agnieszki Maciąg odbyły się 18 dni po śmierci byłej modelki. Gwiazda odeszła po długiej walce z chorobą nowotworową, pozostawiając ukochanego męża i dzieci - 33-letniego Michała oraz 13-letnią Helenę. Cała trójka pięknie pożegnała Maciąg podczas uroczystego pogrzebu.

Ceremonia miała świecki charakter, zamiast modlitw można było usłyszeć mantry, nie było duchownego. Uroczystość prowadziła mistrzyni ceremonii, która poprosiła:

Odeślijmy Agnieszkę z uśmiechem.

Zobacz także: Prawda o nazwisku Agnieszki Maciąg wyszła na jaw podczas pogrzebu. Gwiazda tak się nie przedstawiała

Nie udało się. Żałobnicy płakali, spoglądając na zdjęcia Maciąg i słuchając wzruszających słów przemów. Wielu z nich miało w dłoniach białe róże, które później trafiły na grób i na urnę zmarłej tragicznie gwiazdy, gdzie sypano też płatki. Rodzina prosiła, aby nie przynosić kwiatów, za to wesprzeć fundację onkologiczną. Jednak wieńce i tak pokryły miejsce spoczynku Agnieszki.

Zobacz także: Kiedy zapadła cisza, emocje wymknęły się spod kontroli. Poruszające sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg

Gdzie pochowano Agnieszkę Maciąg?

Maciąg spoczęła na Powązkach Wojskowych w grobie urnowym w kwaterze G DOD. Niedaleko przed 5 laty pochowano Krzysztofa Leskiego, dziennikarza Telewizji Polskiej, który został zamordowany 1 stycznia 2020 r.

Kwiaty na grobie Maciąg

Gdy zakończyła się uroczystość pogrzebowa, grób Agnieszki przykryły kwiaty. Wieńców nie było aż tak wiele, wszystko ze względu na prośbę rodziny.

Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem. 52 1050 1025 1000 0090 3010 4252 z tytułem wpłaty PEŁNIA ŻYCIA - pisał Robert Wolański niespełna tydzień przed pogrzebem żony.

Zobacz także: Już po pogrzebie Agnieszki Maciąg. Od śmierci gwiazdy minęło 18 dni, do sieci nie trafił nekrolog

Wbrew prośbie na grobie nie mogło zabraknąć kwiatów od niego i dzieci. Rodzina Maciąg wybrała dla niej pastelowe wiązanki, do których dołączono wstęgę z napisem:

Ukochanej Żonie i Mamie Robert, Helena, Michał.

Tych kilka prostych słów wystarczy, aby wzruszyć do łez.

Zobacz także: Ostatnia "wiadomość" od Agnieszki Maciąg. Na pogrzebie pojawiła się urna z napisem. Było też kolorowe zdjęcie

Zobacz więcej zdjęć. Dzieci Agnieszki Maciąg oddały hołd ukochanej mamie. Dla nich nie była gwiazdą