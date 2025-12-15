Ostatnia "wiadomość" od Agnieszki Maciąg. Na pogrzebie pojawiła się urna z napisem. Było też kolorowe zdjęcie

Agnieszka Maciąg została pożegnana i spoczęła na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Zanim jej urna trafiła do grobu, została wystawiona w sali pogrzebowej, która została przepięknie ozdobiona. Okoliczności były bardzo smutne, jednak mistrzyni ceremonii powiedziała:

Odeślijmy Agnieszkę z uśmiechem.

Zobacz także: Na pogrzebie Agnieszki Maciąg zabrakło księdza. Poruszające sceny na ceremonii. "Ratowałaś nam życie"

Choć żałobnicy usiłowali to zrobić, polały się łzy, a wzruszenie ściskało gardło. Na pogrzebie Maciąg pojawiły się gwiazdy - Monika Olejnik, Olivier Janiak i Karolina Malinowska, Paweł Wilczak. Nie zabrakło wielbicieli duchowych nauk Agnieszki, a także najbliższych - zrozpaczonego męża, syna Michała i córki Heleny. Dziewczynka ma zaledwie 13 lat.

Zobacz także: Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Od śmierci gwiazdy minęło 18 dni, do sieci nie trafił nekrolog

Piękna urna z "wiadomością" od Maciąg

Uroczystości pogrzebowe nie trwały długo, ale były pełne pięknych emocji, delikatnej muzyki, światła. Sala pogrzebowa utonęła w świecach, były też kwiaty w pastelowych kolorach. Widać, że ozdoby miały oddać ducha zmarłej, wszystko było przemyślane i dobrane z rozmysłem.

Na pogrzebie nie było trumny. Maciąg została skremowana, a prochy umieszczono w ozdobnej, jasnej urnie. Pojawiły się na niej napisy - imię i nazwisko oraz daty urodzin i śmierci. Ale nie tylko. Było też motto, które brzmi niczym ostatnia wiadomość od Agnieszki Maciąg:

Od Ciebie przyszłam i do Ciebie wracam.

Zobacz także: Tu spocznie Agnieszka Maciąg. Obok tragicznie zmarły dziennikarz

Podczas uroczystości nie było mowy o Bogu czy bóstwie, pogrzeb miał charakter świecki i w czasie pożegnania, a także na cmentarzu nie ustawiono żadnych symboli religijnych. Ale wiadomo, że gwiazda była postacią niezwykle uduchowioną.

Kolorowe zdjęcie

Obok urny w sali żałobnej stanęło przepiękne zdjęcie Maciąg, która pozowała do niego roześmiana, szczęśliwa, zrelaksowana. Fotografię wykonał mąż zmarłej Robert Wolański. Ujęcie trafiło na okładkę magazynu "Uroda życia", a na swoim profilu na Instagramie fotograf pokazał je w sierpniu 2019 r.

Zobacz także: Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Mąż zadecydował, że będzie "żyła" dalej. Poruszająca akcja

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Maciąg - ostatnie pożegnanie i pochówek. Pogrzeb gwiazdy odbył się 18 dni po tym, jak odeszła