Tu spocznie Agnieszka Maciąg. Obok tragicznie zmarły dziennikarz

Mąż Agnieszki Maciąg jeszcze przed pogrzebem zwrócił się do żałobników z prośbą o spokojne i pełne szacunku pożegnanie.

Mąż Maciąg miał ważną prośbę

Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia

– napisał w komunikacie Robert Wolański.

Mąż Agnieszki Maciąg-Wolańskiej zaapelował również, by osoby uczestniczące w pogrzebie zamiast kwiatów wsparły fundację pomagającą osobom zmagającym się z chorobą nowotworową.

Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem.

W komunikacie podano również numer konta fundacji wraz z tytułem wpłaty "Pełnia życia".

Agnieszka Maciąg nie zniknie z życia publicznego

Agnieszka Maciąg-Wolańska chorowała na nowotwór i stopniowo wycofywała się z życia publicznego. Pozostawała jednak aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieliła się swoimi przemyśleniami. Mąż po jej śmierci zdecydował się, że na swój sposób będzie "żyła wiecznie".

Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat. Pozostawiła męża oraz dwoje dzieci, dorosłego syna Michała, którego ojcem jest jej były mąż, Paweł Maciąg, syn aktorki Barbary Wrzesińskiej oraz 13-letnią córkę Helenę - owoc jej miłości z Robertem Wolańskim.

Tu spocznie Agnieszka Maciąg

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, była modelka zostanie pochowana w grobie urnowym w kwaterze G DOD na Powązkach Wojskowych. W tej samej okolicy spoczywają m.in. grafik Wiesław Rosocha oraz dziennikarz Krzysztof Leski, znany z TVP, który zginął tragicznie w noc sylwestrową na przełomie 2019 i 2020 roku.

Pogrzeb Agnieszki Maciąg-Wolańskiej to moment pożegnania ikony polskiego świata mody lat 90, pisarski i influencerki.