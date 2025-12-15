Zjawiskowa blondwłosa trenerka pokazuje perfekcyjnie wyćwiczone ciało. Biust, uda i brzuch robią wrażenie

Poznaj Sarah Holden, szkocką ikonę fitnessu, która zachwyca perfekcyjnie wyrzeźbionym ciałem.

Jej sylwetka, zwłaszcza brzuch, uda i biust, robi wrażenie, ale za jej pasją do sportu kryje się wzruszająca historia.

Odkryj, jak trening uratował jej życie i dlaczego cardio jest dla niej ważniejsze niż tylko estetyka.

Szkocka Ewa Chodakowska chętnie eksponuje swoje perfekcyjnie wyćwiczone ciało

Kobiety na całym świecie pokochały fitness. W Polsce widać to znakomicie, choćby po tym, jaką popularnością cieszą się nasze trenerki - Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska. Szczególna markę wyrobiła sobie "Choda", ale jej sukces ma też ciemną stronę. Trenerka regularnie zmaga się z hejtem. Doszło do tego, że niektórzy sugerują, że wygląda jak chłop, mimo że mężczyzny nie przypomina nawet w najmniejszym stopniu. Ostatnio z kolei zawistnicy nazywali Ewę Chodakowską "babo-chłopem". Sportsmenka jednak zdaje sobie z hejtu nic nie robić i chętnie publikuje w sieci zdjęcia, na których doskonale widać jej ciało zarówno z przodu, jak i z tyłu. W innych krajach także mają swoje "Ewy Chodakowskie". W Czechach np. ikoną fitnessu jest Zuzka Light, która ma za sobą występy w filmach dla dorosłych. Z kolei Szkoci mają Sarah Holden, która - podobnie jak inne jej koleżanki z branży - chętnie eksponuje swoje perfekcyjnie wyćwiczone ciało.

Sarah Holden ma kaloryfer na brzuchu, kształtny biust i wyrzeźbione uda

Wielkie wrażenie robią u Sarah Holden robią przede wszystkim biust, uda i brzuch. Ta ostatnia część ciała Szkotki to prawdziwy kaloryfer! Z kolei kształtne piersi i wyrzeźbione uda trenerki przeciągają wzrok przede wszystkim męskiej części fanów. Dla pięknej blondwłosej Sarah sport ma znaczenie nie tylko z powodów sylwetkowych, lecz przede wszystkim - zdrowotnych. W jednym ze swoich wpisów na Instagramie Szkotka opisała wstrząsającą historię.

Cardio uratowało mi życie. 2 tygodnie temu prawie umarłam z powodu wielu skrzepów krwi w płucach i obciążenia serca. Uratowało mnie to silne serce i silne płuca. Powinnam była mieć bardzo niski poziom tlenu. Powinnam być hospitalizowana znacznie dłużej. Ale wszystko będzie dobrze. Ponieważ przez lata trenowałem swoje serce i płuca, aby być silną. Szczerze wierzę, że to jest powód. Słyszę, jak wielu trenerów głosi: "nie musisz robić cardio" lub w świecie kulturystyki: "cardio można dodać później jako narzędzie do utraty tłuszczu" itp. I to prawda, do estetyki nie potrzeba żadnego cardio. Ale co ze zdrowiem i kondycją? Czy to nie jest najważniejszy powód, dla którego trenujemy? A co z treningiem serca i płuc? To o wiele ważniejsze niż jakikolwiek cel estetyczny

- podkreśliła Sara Holder, której zdjęcia perfekcyjnego ciała prezentujemy w naszej galerii.

Galeria: Trenerka Sarah Holden i jej perfekcyjne ciało