Tak mieszka Kamil Stoch! To miejsce zawsze zwala z nóg, ostatni sezon opuszcza je na tak długo?

2025-11-26 14:43

Kamila Stocha od lat znany również jako "Rakietę z Zębu". I to właśnie w Zębie, wraz z żoną Ewą, mieszka u podnóża Tatr. Rezydencja znanego skoczka imponuje nie tylko rozmiarem, ale też wyglądem. I choć od dawna zapowiada, że po tym sezonie będzie miał czas na podróże, to wreszcie będzie miał też czas nacieszyć się domem.

Dom Kamila Stocha

Potrójny mistrz olimpijski rozpoczął właśnie ostatni sezon Pucharu Świata w karierze. Za skoczkami pierwszy weekend i konkursy w Lillehammer, obecnie cykl przeniósł się do Falun. Po skokach w Szwecji nie będzie czasu na powrót do domu, bowiem już w nadchodzący weekend zawody w fińskiej Ruce.

Wypoczynek i ładowanie baterii nastąpi dopiero po konkursach na Rukatunturi. Stoch będzie mógł wypocząć trochę dłużej, bo następnym w kolejności przystankiem będzie Wisła. Dwie i pół godziny jazdy samochodem od Zębu, dla porządku dziennego dodamy - podhalańska miejscowość Stocha należący do gminy Poronin w powiecie tatrzańskim.

Kamil Stoch - dom
48 zdjęć

Przy ulicy Kamila Stocha

Co jakiś czas przypominamy, jak dom małżeństwa Stochów wygląda. I choć nie rósł tak długo jak Sagrada Família, to w Zębie imponuje wszystkim niemal tak samo, jak turystom i Katalończykom podoba się słynny kościół w Barcelonie. A rezydencja stoi na wzgórzu, czy z miejsca mocno przyciąga uwagę. Już zawsze uroczym będzie dla nas fakt, że posesja mieści się przy ulicy noszącej imię Kamila Stocha – to forma hołdu, jaką mieszkańcy miejscowości (liczącej ponad 1500 osób) oraz lokalni radni oddali trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu i zdobywcy Kryształowej Kuli.

Z okien budynku można podziwiać malowniczą panoramę Tatr. Ząb jest najwyżej położoną wsią w Polsce, a jej najwyższy punkt leży na wysokości 1013 m n.p.m. W pobliżu znajduje się również stacja narciarska Potoczki, popularna wśród turystów i miłośników sportów zimowych.

Rezydencja Stochów ma około 500 m² powierzchni i składa się z czterech kondygnacji, osadzonych na kamiennej podmurówce. Budynek wyróżniają masywne drewniane bale, gontowy dach oraz ozdobne kominy – wszystko to tworzy klasyczny przykład podhalańskiej architektury. W środku również nie brakuje elementów stylu regionalnego.

Rozpoczynając budowę w 2014 roku, cztery lata po ślubie, właściciele zadbali także o zaplanowanie efektownego ogrodu, o który Kamil Stoch dba jak mało kto, co pokazuje na wielu zdjęciach...

