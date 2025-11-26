Tak mieszka Kamil Stoch! To miejsce zawsze zwala z nóg, ostatni sezon opuszcza je na tak długo?

Dom Kamila Stocha

Potrójny mistrz olimpijski rozpoczął właśnie ostatni sezon Pucharu Świata w karierze. Za skoczkami pierwszy weekend i konkursy w Lillehammer, obecnie cykl przeniósł się do Falun. Po skokach w Szwecji nie będzie czasu na powrót do domu, bowiem już w nadchodzący weekend zawody w fińskiej Ruce.

Wypoczynek i ładowanie baterii nastąpi dopiero po konkursach na Rukatunturi. Stoch będzie mógł wypocząć trochę dłużej, bo następnym w kolejności przystankiem będzie Wisła. Dwie i pół godziny jazdy samochodem od Zębu, dla porządku dziennego dodamy - podhalańska miejscowość Stocha należący do gminy Poronin w powiecie tatrzańskim.

Przy ulicy Kamila Stocha

Co jakiś czas przypominamy, jak dom małżeństwa Stochów wygląda. I choć nie rósł tak długo jak Sagrada Família, to w Zębie imponuje wszystkim niemal tak samo, jak turystom i Katalończykom podoba się słynny kościół w Barcelonie. A rezydencja stoi na wzgórzu, czy z miejsca mocno przyciąga uwagę. Już zawsze uroczym będzie dla nas fakt, że posesja mieści się przy ulicy noszącej imię Kamila Stocha – to forma hołdu, jaką mieszkańcy miejscowości (liczącej ponad 1500 osób) oraz lokalni radni oddali trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu i zdobywcy Kryształowej Kuli.

Z okien budynku można podziwiać malowniczą panoramę Tatr. Ząb jest najwyżej położoną wsią w Polsce, a jej najwyższy punkt leży na wysokości 1013 m n.p.m. W pobliżu znajduje się również stacja narciarska Potoczki, popularna wśród turystów i miłośników sportów zimowych.

Rezydencja Stochów ma około 500 m² powierzchni i składa się z czterech kondygnacji, osadzonych na kamiennej podmurówce. Budynek wyróżniają masywne drewniane bale, gontowy dach oraz ozdobne kominy – wszystko to tworzy klasyczny przykład podhalańskiej architektury. W środku również nie brakuje elementów stylu regionalnego.

Rozpoczynając budowę w 2014 roku, cztery lata po ślubie, właściciele zadbali także o zaplanowanie efektownego ogrodu, o który Kamil Stoch dba jak mało kto, co pokazuje na wielu zdjęciach...

