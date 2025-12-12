Najpiękniejsza narciarka świata znów zachwyciła! W lipcu jej majtki zobaczył cały świat. Teraz wygrywa

41-letnia Amerykanka Lindsey Vonn, jedna z najlepszych alpejek w historii, wygrała zjazd w St. Moritz. To jej 83. zwycięstwo w Pucharze Świata, a pierwsze od 2018 roku. Po raz pierwszy w karierze triumfowała ponad... 21 lat temu! Vonn z powodu problemów zdrowotnych w 2018 roku postanowiła zakończyć karierę. Pod koniec grudnia 2024 roku wróciła jednak do rywalizacji w Pucharze Świata. Pomogła jej w tym operacja wszczepienia dwóch tytanowych elementów do prawego kolana.

O Lindsey Vonn znów mówi cały świat

Vonn czterokrotnie zdobyła Puchar Świata, wywalczyła też trzy medale olimpijskie, w tym złoty w 2010 roku w Vancouver w zjeździe. Jest w elitarnym gronie alpejczyków, którzy w PŚ wygrali zawody we wszystkich konkurencjach. Najbliższe igrzyska będą prawdopodobnie jej ostatnim celem w karierze. W piątek po raz 139. zajęła miejsce na podium i została najstarszą zwyciężczynią w cyklu PŚ.

Na trasie pierwszego w tym sezonie zjazdu była zdecydowanie najlepsza. - To był dobry przejazd, ale nie bezbłędny. Zdziwiłam się trochę tym wynikiem. Lepiej czuje się obecnie w supergigancie, więc nie mogę się doczekać kolejnych startów - powiedziała na mecie Vonn.

41-latka znów znalazła się na ustach całego świata