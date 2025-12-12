Najpiękniejsza narciarka świata znów zachwyciła! W lipcu jej majtki zobaczył cały świat. Teraz wygrywa

PAP
PAP
KH
2025-12-12 19:48

Jest prawdziwą legendą narciarstwa alpejskiego, ale wciąż zachwyca. 41-letnia Lindsey Vonn po siedmiu latach ponownie wygrała zawody Pucharu Świata! Jedna z najlepszych alpejek w historii wygrała zjazd w St. Moritz i znów zachwyciła świat. Kilka miesięcy temu Amerykanka zaliczyła głośną wpadkę na jednej z gal, gdy sukienka sprawiła jej psikusa i odsłoniła za dużo. Tym razem błysnęła na stoku!

41-letnia Amerykanka Lindsey Vonn, jedna z najlepszych alpejek w historii, wygrała zjazd w St. Moritz. To jej 83. zwycięstwo w Pucharze Świata, a pierwsze od 2018 roku. Po raz pierwszy w karierze triumfowała ponad... 21 lat temu! Vonn  z powodu problemów zdrowotnych w 2018 roku postanowiła zakończyć karierę. Pod koniec grudnia 2024 roku wróciła jednak do rywalizacji w Pucharze Świata. Pomogła jej w tym operacja wszczepienia dwóch tytanowych elementów do prawego kolana.

Legenda sportu pokazała za dużo! Lindsey Vonn zasłaniała majtki torebką. Miała wielki problem z kreacją

Lindsey Vonn
27 zdjęć

O Lindsey Vonn znów mówi cały świat

Vonn czterokrotnie zdobyła Puchar Świata, wywalczyła też trzy medale olimpijskie, w tym złoty w 2010 roku w Vancouver w zjeździe. Jest w elitarnym gronie alpejczyków, którzy w PŚ wygrali zawody we wszystkich konkurencjach. Najbliższe igrzyska będą prawdopodobnie jej ostatnim celem w karierze. W piątek po raz 139. zajęła miejsce na podium i została najstarszą zwyciężczynią w cyklu PŚ.

Na trasie pierwszego w tym sezonie zjazdu była zdecydowanie najlepsza. - To był dobry przejazd, ale nie bezbłędny. Zdziwiłam się trochę tym wynikiem. Lepiej czuje się obecnie w supergigancie, więc nie mogę się doczekać kolejnych startów - powiedziała na mecie Vonn.

Ciarki przechodzą, z czym mierzyła się piękna polska narciarka! Izabela Marcisz pokazała wszystko

41-latka znów znalazła się na ustach całego świata, kilka miesięcy po tym, gdy było o niej głośno za sprawą problemów z sukienką na jednej z gal. Lindsey Vonn podczas ESPY Awards miała spore kłopoty na czerwonym dywanie. W pewnym momencie musiała nawet zasłaniać się torebką, aby ukryć odsłonięte majtki! Na pomoc ruszyły jej też inne osoby, a zdjęcia z tego zajścia obiegły świat. Na samej ceremonii piękna narciarka pojawiła się już w innej kreacji, która nie narażała jej na podobną wpadkę. Więcej zdjęć Lindsey Vonn znajdziesz w powyższej galerii.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LINDSEY VONN
NARCIARSTWO ALPEJSKIE