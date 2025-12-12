Katarzyna Zillmann pokazała napięte przepotężne udo! Wcześniej odsłoniła spory kawał biustu

2025-12-12 13:39

Katarzyna Zillmann słynie z doskonałego przygotowania fizycznego, niezależnie od tego, czy dotyczy ono zawodów wioślarskich, czy występu w programie "Taniec z Gwiazdami". W nowym nagraniu wicemistrzyni olimpijska z Tokio pokazała swoje napięte przepotężne udo. Co ciekawe, wcześniej odsłoniła biust. W galerii prezentujemy zdjecia, na których widać różne części ciała Katarzyny Zillmann.

Katarzyna Zillmann - rozstanie z Julią Walczak, udział w "Tańcu z Gwiazdami" i gorące zdjęcia z Janją Lesar

Katarzyna Zillmann obecnie układa sobie życie na nowo po rozstaniu ze swoją wieloletnią partnerką - Julią Walczak. O tym, że związek jedej z najbardziej znanych par LGBT w Polsce się zakończył, jako pierwsza poinformowała ta druga. Mniej więcej w tym samym okresie w internecie pojawiły się gorące zdjęcia Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, czyli jej partnerki z programu "Taniec z Gwiazdami". Fotografie jednak nie były wykonane na parkiecie, tylko na imprezie, która odbyła się po finale show. Widzieliśmy m.in. rękę na pośladkach, za koszulką, a nawet pocałunek. A to nie koniec! (zdjęcia Zillmann i Lesar ze wspomnianej imprezy prezentujemy tutaj). Wcześniej namiętność pomiędzy paniami buzowała w trakcie kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Raz nawet kobiety zatopiły się w namiętnym pocałunku, co wywołało potężną ogólnopolską aferę. Czy była to tylko gra aktorska? Jeśli tak, to na bardzo wysokim poziomie. W programie, a także na ściankach Katarzynie Zillmann zdarzało się odkrywać różne części ciała. Nieraz widzieliśmy kawał biustu wioślarki czy jej zgrabne nogi. Teraz sportsmenka zaprezentowała swoje napięte przepotężne udo.

Po rozstaniu z partnerką Zillmann z siatą IKEI poszła po wypasiony odkurzacz. A potem wzięła zgrzewkę z Lidla!

Katarzyna Zillmann i trening nóg przy pomocy kija od mopa

Gdy zobaczyliśmy nagranie, z wrażenia opadły nam szczęki. Takie mięśnie na nodze ogląda się niezwykle rzadko. A dla Katarzyny Zillmann właśnie ta część ciała jest w treningu kluczowa. Wyszło to na jaw w najnowszym filmiku wioślarki, 

Dzisiaj odpowiem na często zadawane pytanie: "Kasia, co na barki? Co na barki?" Jakie barki, ciastku, podstawą silnego organizmu są mocne nogi. A jakie są magiczne sposoby na to, aby wykonać solidny trening nóg?  Wystarczy zjechać tyłkiem w dół. Zjeżdżać tyłkiem w dół trzeba mocno i solidnie. Soczyście. Bez wahania, ale z dozą ostrożności. No bo nie chcemy zejść głową w dół. Szczególnie z obciążeniem się to zdarza, nie? Ale pilnować, aby kość ogona weszła linarnie

- fachowo instruuje uczestniczka ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". I dodaje, że w celu usprawnienia procesu," wystarczy użyć kija". Może to być... kij od mopa. 

Galeria: Katarzyna Zillmann pokazuje różne części ciała

