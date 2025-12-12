Spadochroniarz oszukał przeznaczenie! Film z przestworzy budzi grozę

Przerażające wideo pokazało moment, w którym spadochroniarz niemal ginie. Spadochron zaplątał mu się w samolot

Koszmar w przestworzach i niemal cudowne ocalenie! Nad Australią doszło do dramatycznego incydentu -skoczek spadochronowy zawisł na ogonie lecącego samolotu, walcząc o życie na wysokości około 4,5 kilometra. Zdarzenie miało miejsce 20 września, teraz film pokazujący niebezpieczną sytuację trafił do mediów społecznościowych i został hitem sieci. Co się stało? Tego dnia samolot transportujący spadochroniarzy w przestworza wykonał już dwa w pełni bezpieczne loty z grupami skoczków. Nic nie zapowiadało, że kolejny wylot przejdzie do historii lotnictwa sportowego jako przykład skrajnie niebezpiecznej sytuacji, z której udało się wyjść cało wyłącznie dzięki doświadczeniu i zimnej krwi.

Moment, w którym wszystko poszło źle. Ale trafiło na doświadczonego spadochroniarza

Nagranie wykonane z samolotu pokazuje skoczka ostrożnie podchodzącego do drzwi. W chwili, gdy przygotowuje się do skoku, uchwyt zapasowego spadochronu zahacza o skrzydło maszyny i natychmiast się otwiera. Skoczek zostaje gwałtownie odrzucony do tyłu, uderza w lewy statecznik poziomy i zostaje uwięziony na zewnątrz kadłuba. Samolot leci z prędkością około 160 km/h, a mężczyzna zwisa na linach. Co działo się dalej? Trzynastu innych skoczków, zgodnie z procedurą, opuściło maszynę, przelatując obok wiszącego kolegi. Dwóch pozostało na pokładzie, obserwując sytuację, na którą nie mieli żadnego wpływu. Pilot zaś nie miał pojęcia, co się dzieje. Szczęście w nieszczęściu sprawiło, że trafiło na doświadczonego skoczka. Mężczyzna sięgnął po nóż ratunkowy typu i bez paniki przeciął 11 linek zapasowego spadochronu Potem otworzył spadochron główny i wylądował, a poza paroma siniakami i drobnymi skaleczeniami nic mu się nie stało.

🇦🇺 SKYDIVER CHEATS DEATH IN MID-AIR PARACHUTE SNAG INCIDENT – SHOCKING ATSB REPORT🚨A Queensland skydiver survived a terrifying accident when his parachute snagged on a Cessna Caravan’s tail at 15,000ft. Dragged out of the plane and suspended below it, he cut reserve… pic.twitter.com/QkfKzfULIN— Info Room (@InfoR00M) December 11, 2025

