Spadochroniarz oszukał przeznaczenie! Film z przestworzy budzi grozę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-12 11:49

Spadochroniarz cudem ocalał po tym, jak jego spadochron... zaplątał się w skrzydło samolotu. Niewiarygodne wideo pokazujące te chwile trafiło do mediów społecznościowych i stało się hitem sieci. Na szczęście skoczek zachował zimną krew, a doświadczenie pozwoliło mu wyjść z opresji cało. Ostatecznie mężczyzna wylądował nie odnosząc niemal żadnych obrażeń. Jak tego dokonał?

Przerażające wideo pokazało moment, w którym spadochroniarz niemal ginie. Spadochron zaplątał mu się w samolot

Koszmar w przestworzach i niemal cudowne ocalenie! Nad Australią doszło do dramatycznego incydentu -skoczek spadochronowy zawisł na ogonie lecącego samolotu, walcząc o życie na wysokości około 4,5 kilometra. Zdarzenie miało miejsce 20 września, teraz film pokazujący niebezpieczną sytuację trafił do mediów społecznościowych i został hitem sieci. Co się stało? Tego dnia samolot transportujący spadochroniarzy w przestworza wykonał już dwa w pełni bezpieczne loty z grupami skoczków. Nic nie zapowiadało, że kolejny wylot przejdzie do historii lotnictwa sportowego jako przykład skrajnie niebezpiecznej sytuacji, z której udało się wyjść cało wyłącznie dzięki doświadczeniu i zimnej krwi.

ZOBACZ TEŻ: Sfilmował własną śmierć! Skoczył z wieżowca, spadochron się nie otworzył

Moment, w którym wszystko poszło źle. Ale trafiło na doświadczonego spadochroniarza

Nagranie wykonane z samolotu pokazuje skoczka ostrożnie podchodzącego do drzwi. W chwili, gdy przygotowuje się do skoku, uchwyt zapasowego spadochronu zahacza o  skrzydło maszyny i natychmiast się otwiera. Skoczek zostaje gwałtownie odrzucony do tyłu, uderza w lewy statecznik poziomy i zostaje uwięziony na zewnątrz kadłuba. Samolot leci z prędkością około 160 km/h, a mężczyzna zwisa na linach. Co działo się dalej? Trzynastu innych skoczków, zgodnie z procedurą, opuściło maszynę, przelatując obok wiszącego kolegi. Dwóch pozostało na pokładzie, obserwując sytuację, na którą nie mieli żadnego wpływu. Pilot zaś nie miał pojęcia, co się dzieje. Szczęście w nieszczęściu sprawiło, że trafiło na doświadczonego skoczka. Mężczyzna sięgnął po nóż ratunkowy typu i bez paniki przeciął 11 linek zapasowego spadochronu Potem otworzył spadochron główny i wylądował, a poza paroma siniakami i drobnymi skaleczeniami nic mu się nie stało.

Super Express Google News
Sonda
Chciałbyś skoczyć ze spadochronem?
QUIZ. Prawda czy fałsz? Dziesięć podchwytliwych pytań!
Pytanie 1 z 10
Marilyn Monroe jadła na śniadanie surowe jajka w mleku
Desant spadochroniarzy na poligonie drawskim
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SPADOCHRONIARZ
SPADOCHRON