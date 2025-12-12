Zamknęli dwuletnią córkę w pokoju z agresywnym psem. Dziecko nie przeżyło

Rodzice zamknęli dwuletnią córkę w jednym pokoju z wygłodniałym agresywnym psem. Dziecko zginęło

Tragiczna śmierć dwuletniej dziewczynki w Oklahoma City i poważne zarzuty dla rodziców! O sprawie pisze m.in. "New York Post". Prokuratura oskarżyła Darci Lambert (24 l.) i Jordena McGuire’a (34 l.) o morderstwo pierwszego stopnia po tym, jak ich córka, 2-letnia Locklynn Rose McGuire, została śmiertelnie pogryziona przez jednego z czterech psów należących do rodziny. Dziewczynka zginęła jeszcze 18 listopada, teraz jej ojciec i matka usłyszeli zarzuty. Policja w Oklahoma City została wezwana do jednego z domów powiadomiona o „dziecku, które nie oddycha”. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli dwuletnią Locklynn z obrażeniami określonymi jako „przerażające”, jednoznacznie wskazujące na atak psa. Nie było szans na uratowanie dziewczynki.

ZOBACZ TEŻ: Mąż zamordował miss i zmielił ją w blenderze! Horror w Szwajcarii

To samo zwierzę miało wcześniej poważnie ranić dziecko, choć wówczas obrażenia nie okazały się śmiertelne

Według ustaleń prokuratury to samo zwierzę miało wcześniej poważnie ranić dziecko, choć wówczas obrażenia nie okazały się śmiertelne. Mimo takiej nauczki rodzice ponownie dopuścili do sytuacji, w której dziewczynka ponownie znalazła się sama z niebezpiecznym psem, zamknięta z nim w jednym pokoju. Początkowo Lambert i McGuire usłyszeli zarzuty morderstwa drugiego stopnia. Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego i poznaniu „pełnego obrazu przerażających szczegółów sprawy”, kwalifikację prawną zmieniono na morderstwo pierwszego stopnia. Dodatkowo oboje zostali oskarżeni o dwa przypadki znęcania się nad zwierzętami. Odebrano im w sumie cztery psy, trzy z nich był skrajnie niedożywione. Według prokuratury para „umyślnie nie zapewniła ochrony swojemu dziecku i pozwoliła, by przebywało ono w obecności niebezpiecznego, niedożywionego psa, mając pełną świadomość poważnego ryzyka wyrządzenia krzywdy”. Jeśli Lambert i McGuire zostaną uznani za winnych morderstwa pierwszego stopnia, grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prawo stanu Oklahoma dopuszcza w takich sprawach również karę śmierci, jeśli prokuratura zdecyduje się o nią wnioskować. Obecnie oboje przebywają w areszcie, wyznaczono za nich kaucję w wysokości miliona dolarów.

Locklynn Rose McGuire Oklahoma City, OK Death, 2-year-old killed by dog at northeast Oklahoma City home, parents arrested. https://t.co/mN8TwA2rci Family members and neighbors expressed disbelief, struggling.. pic.twitter.com/pRWkHNDRga— Farewell Portal News (@AndrewChi47696) November 21, 2025

QUIZ. Geografia. Prawda czy fałsz? Szybki sprawdzian! Pytanie 1 z 10 Panama to państwo, przez które przechodzi równik Prawda Fałsz Następne pytanie