Takie Trump ma plany wobec Polski? "Tajny dokument" ujawniony

Defence One: Donald Trump chce, żeby Polska opuściła Unię Europejską i dołączyła do innej grupy państw

Czyżby Donald Trump naprawdę miał jakieś sekretne plany wobec Polski? Jeśli wierzyć doniesieniom Defence One, tak właśnie jest. O co chodzi? Stany Zjednoczone niedawno ogłosiły powstanie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Zakłada ona skupienie się na interesach USA i wprowadzenie polityki "stabilności strategicznej" w relacjach z Rosją zamiast uznania jej za wroga numer jeden, a także ograniczenie dalszego rozszerzania NATO. W dokumencie są też słowa krytyki wobec obecnej postaci Unii Europejskiej. Trump po pierwsze dystansuje się wobec Europy, zalecając jej bycie bardziej samodzielną wobec USA, a po drugie stwierdza, że Unia stoi w obliczu „unicestwienia cywilizacyjnego" i wyrzekła się swoich niegdyś fundamentalnych wartości, jego zdaniem m.in. przez błędną politykę migracyjną i wprowadzanie cenzury. Plotki głoszą, że to, co administracja ujawniła, to nie wszystko i są jakieś tajne fragmenty dokumentów dotyczących Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Biały Dom już nazwał je fake newsami, ale Defence One twierdzi, że dotarł do nieznanych opinii publicznych zapisów. Część z nich dotyczy Polski.

"Austria, Węgry, Włochy i Polska zostały wymienione". USA chcą wyciągnąć je z UE?

Jeśli wierzyć doniesieniom Defence One, Donald Trump pokłada w nas pewne nadzieje. Uważa, że część państw europejskich ma jednak jakiś potencjał i chce odciągnąć je od Unii Europejskiej, by stworzyć inną grupę pod hasłem „uczynienia Europy znów wielką”, co oczywiście nawiązuje do hasła "Make America great again". "Austria, Węgry, Włochy i Polska zostały wymienione jako kraje, z którymi Stany Zjednoczone powinny „wzmocnić współpracę… w celu odciągnięcia ich od [Unii Europejskiej]”" - pisze Defence One „Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i przedstawicieli świata kultury, którzy dążą do suwerenności i zachowania/przywrócenia tradycyjnego europejskiego stylu życia… pozostając jednocześnie proamerykańskimi” – głosi dokument według tego źródła.

USA chcą stworzyć nową grupę państw z Rosją, Chinami i nie tylko?

Strategia USA podobno proponuje utworzenie także „Core 5”, czyli C5, grupy składającej się ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Indii i Japonii. Byłoby to coś na kształt odpowiednika G7. USA chcą być partnerem tych państw, nie hegemonem Inny fragment tajnego fragmentu Strategii ma głosić: „Hegemonia to niewłaściwe pragnienie i nie była osiągalna. Po zakończeniu zimnej wojny elity amerykańskiej polityki zagranicznej przekonały się, że stała dominacja Ameryki nad całym światem leży w najlepszym interesie naszego kraju. Jednak sprawy innych krajów są naszym zmartwieniem tylko wtedy, gdy ich działania bezpośrednio zagrażają naszym interesom. Administracja Trumpa odziedziczyła świat, w którym wojna zburzyła pokój i stabilność wielu krajów na wielu kontynentach. Mamy naturalny interes w złagodzeniu tego kryzysu”. Przedstawicielka prasowa Białego Domu dementuje istnienie jakiejkolwiek tajnej wersji Strategii i tak powiedziała Defence One: „Nie istnieje żadna alternatywna, prywatna ani tajna wersja. Prezydent Trump jest transparentny i złożył swój podpis pod jednym z dokumentów NSS, który jasno nakazuje rządowi USA realizację jego zdefiniowanych zasad i priorytetów Wszelkie inne tak zwane «wersje» są ujawniane przez osoby z dala od prezydenta, które, tak jak ten «reporter», nie mają pojęcia, o czym mówią”.

‘Make Europe Great Again’ and more from a longer version of the National Security Strategy | Read the exclusive story by @meghannmyers_ https://t.co/Y2aDDobJ2I— Defense One (@DefenseOne) December 9, 2025

