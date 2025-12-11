Trump grozi kolejnym krajom. USA zaatakowały tankowiec Wenezueli

Amerykanie przejęli siłą tankowiec u wybrzeży Wenezueli, a Donald Trump grozi Meksykowi i Kolumbii

„Dziś Federalne Biuro Śledcze (FBI), Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security Investigations) oraz Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych, przy wsparciu Departamentu Wojny, wykonały nakaz zajęcia tankowca do przewozu ropy naftowej z Wenezueli i Iranu objętego sankcjami. Od wielu lat tankowiec jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych ze względu na jego udział w nielegalnej sieci transportu ropy naftowej wspierającej zagraniczne organizacje terrorystyczne”. Taki komunikat opublikowała prokurator generalna USA Pam Bondi w związku z wydarzeniami, do których doszło wczoraj u wybrzeży Wenezueli. Na filmie, który pokazuje moment "zajęcia tankowca", widzimy żołnierzy USA spuszczających się na linach z helikopterów na pokład jednostki. Donald Trump powiedział potem, że był to "wielki tankowiec, największy, jaki kiedykolwiek był przyjęty". Zapytany o to, co Amerykanie zrobią teraz z przejętą jednostką, prezydent odrzekł: "Zatrzymamy go".

Trump każe prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro ustąpić ze stanowiska i powtarza, że jego dni są policzone

Jakie jest drugie dno tej sytuacji? Być może fakt, że Wenezuela to jeden z największych dostawców ropy naftowej do Chin. Tymczasem Trump nie poprzestaje na eskalacyjnych ruchach wobec Wenezueli. W rozmowie z reporterami już nie tylko odmówił wykluczenia użycia siły wobec tego kraju, ale zagroził kolejnym - Meksykowi i Kolumbii. Powodem, a może pretekstem do tych działań jest walka z narkotykami, według Trumpa trafiającymi z tych krajów do USA w ilościach zagrażających bezpieczeństwu państwa. USA od tygodni atakują łodzie na Morzu Karaibskim, podając, że to łodzie przemytników narkotyków wypełnione kontrabandą. W tych atakach zginęło już ponad 80 osób, zdaniem Amerykanów sami przemytnicy. W środę Trump nazwał prezydenta Kolumbii Gustavo Petro „dilerem narkotyków”. „Będzie miał poważne problemy, jeśli się nie opamięta. Kolumbia produkuje mnóstwo narkotyków. Lepiej, żeby opamiętał się, bo on będzie następny… Mam nadzieję, że słucha – on będzie następny”. W rozmowie z Politico kilka dni temu prezydent USA sugerował rozszerzenie działań militarnych na Meksyk i Kolumbię. Trump każe też prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro ustąpić ze stanowiska i powtarza, że jego dni są policzone. Maduro jak na razie nie posłuchał prezydenta USA, a napięcie w regionie rośnie.

Dramatic footage shows US forces seize tanker off Venezuela https://t.co/8PzucouERS pic.twitter.com/5JIDfCaMa8— New York Post (@nypost) December 10, 2025

