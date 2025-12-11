Jest niemal w każdym polskim domu. Przyciągnie nieszczęścia w 2026 roku. Podczas przedświątecznych porządków od razu to wyrzuć. . Pechowe przedmioty

Przesądy ludowe wskazują, że niektóre przedmioty w domu mogą przynosić pecha.

Zbliżające się porządki przedświąteczne to idealny moment, by pozbyć się przedmiotów, które gromadzą złą energię.

Jeden z nich, obecny niemal w każdym polskim domu, może negatywnie wpływać na nasze życie.

O jakim przedmiocie mowa i jakie inne rzeczy, według przesądów, warto usunąć z otoczenia, by zapewnić sobie szczęście w nowym roku?

Jest niemal w każdym polskim domu. Podczas przedświątecznych porządków od razu to wyrzuć

Przesądy są przekazywane z pokolenia na pokolenia. Dla wielu są autentyczną przestrogą przed nieszczęściem. Są tacy, którzy starannie dobierają przedmioty do swojego domu. Dlaczego? Otóż zdaniem przesądnych osób niektóre przedmioty są w stanie przynosić człowiekowi pecha. Wówczas najrozsądniejszą decyzją jest pozbycie się ich z otoczenia. I najlepiej zrobić to podczas najbliższych porządków przedświątecznych, aby w nowy rok wejść z czystą energią. Jest jeden przedmiot, który znajduje się niemal w każdym polskim domu. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może mieć on negatywny wpływ na nasze życie. Zgodnie z przesądami ten przedmiot przynosi pecha. Chodzi o wycieraczkę. Otóż zbliża się nowy rok i właśnie wycieraczka jest od zawsze kojarzona z czymś nowym, co ma nadejść. Dawniej wierzono, że wycieraczka może przyciągnąć pecha do wszystkich domowników, gdyż gromadzi złą energię z poprzednich miesięcy. Dlatego, jeśli pragniesz cieszyć się harmonijnym i szczęśliwym życiem w nadchodzącym roku 2026, to pozbądź się starej wycieraczki i wymień ją na nową.

Przedmioty domowe, które ściągają pecha. Przesądy ludowe

Oprócz wycieraczki są jeszcze trzy przedmioty obecne w polskich domach, które mogą przynosić pecha. Są to: stary zegar, bujany fotel oraz poroże jelenia. Trzymane w mieszkaniu mogą ściągnąć nieszczęście na wszystkich domowników. Według chińskiej tradycji Feng Shui stary zegar zwiastuje chorobę, śmierć lub pecha. Z kolei poroże jelenia, choć obecnie jest ono raczej rzadko spotykaną ozdobą wnętrz, to może przyciągnąć pecha. Otóż rogi zwierząt są symbolem śmierci i okrucieństwa, bez względu na to, w jaki sposób trafiło ono w nasze ręce. Z kolei bujany fotel zgodnie z irlandzkimi wierzeniami przyciąga siły nieczyste, które chętnie się w nich rozsiadają, skąd mogą zakłócać spokojne życie rodzinne.