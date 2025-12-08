Masoni i iluminaci. Tajemnice, symbole i teorie spiskowe

Podcast "Odkrywczynie Znaczeń" to podróż po świecie magii, duchowości i poszukiwania sensu, który skłania do refleksji i otwarcia umysłu na nowe perspektywy. Tym razem posłuchać można o historii masonerii, jej powiązaniach z epoką rozumu, katedrami i świętą geometrią. Odkryj znaczenie symboli takich jak cyrkiel i węgielnica oraz dowiedz się, co łączy masonów z dolarem amerykańskim.

Wszystkie odcinki dostępne na stronie mediateka.pl.