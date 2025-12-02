Rok 2026 będzie dla tych 4 znaków zodiaku prawdziwym przełomem. Zamyka się ich karmiczny okres. Horoskop na 2026 rok

Rok 2026 zapowiada się jako czas przełomu dla czterech znaków zodiaku.

Zakończy się dla nich karmiczny okres, otwierając nowy rozdział.

Dowiedz się, które znaki zodiaku czeka ta pozytywna zmiana i co oznacza dla nich astrologiczna transformacja.

Rok 2026 będzie dla tych 4 znaków zodiaku prawdziwym przełomem. Zamyka się ich karmiczny okres

Powoli rok 2025 dobiega końca i wiele osób patrzy z nadzieją w ten kolejny, 2026. Już teraz poszukujemy astrologicznych wskazówek na kolejne miesiące, które pozwolą nam się przygotować na "nowe" i nie dać się zaskoczyć. Okazuje się, że 2026 rok będzie szczególnie łaskawy dla przedstawicieli czterech znaków zodiaku. To właśnie one powoli wkraczają w nowy etap w swoim życiu - końcowi dobiega ich karmiczny okres w astrologii, czyli czas, w którym sprawy wymykały się spod kontroli i nic nie szło tak jak powinno. To zasługa Saturna, który po retrogradacji wszedł w ruch prosty. Sytuacja zacznie się klarować już w grudniu 2025 roku i te cztery znaki zodiaku odczują to najmocniej. A mianowicie chodzi o osoby spod znaku Bliźniąt, Panny, Strzelca oraz Ryb.

Horoskop 2026. Te znaki zodiaku w końcu złapią wiatr w żagle

Dla osób urodzonych pod znakiem Bliźniąt, Panny, Strzelca lub Ryb ostatnie lata były wyjątkowo trudne. Wreszcie zamykają ostatnie trzy lata bólu, rozczarowań i prób. Ten karmiczny cykl kończy się całkowicie między 27 listopada a 13 lutego.

Od 2023 roku życie nieustannie wystawiało te znaki zodiaku na próbę. Saturn w Rybach zmusił je do przeżycia złamanego serca, strat i trudnego karmicznego rozwoju. Każda walka, z którą się mierzyły, była karmicznym inicjacją, mającym je ukształtować w te potężne wersje siebie, którymi teraz stają się. (…) Saturn w Rybach zmusił je do zmierzenia się ze stratą za stratą, rozplątując toksyczne karmiczne cykle, w których tkwiły, nawet nie zdając sobie sprawy, że są uwięzione.

- czytamy na profilu @anna_astrologg na Instagramie. A co przygotował horoskop 2026 dla tych znaków zodiaku?

Kiedy Saturn ostatni raz przejdzie w fazę prostą w Rybach od listopada do lutego, te znaki wreszcie zamkną te rozdziały na zawsze. W przyszłości w końcu zaczną zbierać owoce i czerpać korzyści z trudności, które musiały przejść przez ostatnie trzy lata.

- zapowiada.