To najszczęśliwszy znak zodiaku w całym horoskopie. Numerologia i Anioł Stróż zebrały się, aby obypać go pomyślnością na całą wieczność. Ma wyjątkowo udane życie

Miłośnicy astrologii doskonale wiedzą, że każdy z dwunastu znaków zodiaku jest inny. Niektóre z zodiaków mają szczęście zapisane w swoich genach. Szczególnie jeden z nich uznawany jest za najszczęśliwszą gwiazdę w całej astrologii. Posiada on cechy, które pozwalają odnieść sukces i potrafi podejmować dobre decyzje w swoim życiu. Tym znakiem zodiaku jest Lew. Ten znak zodiaku otrzymują osoby urodzone pomiędzy 23 lipca a 22 sierpnia.

Zodiakalny Lew posiada zestaw unikalnych cech charakteru, które sprawiają, że jest on wyjątkowy. Przede wszystkim Lew w horoskopie to lider i przywódca. To znak zodiaku, który najlepiej odnajduje się na stanowiskach kierowniczych. Posiada charyzmę i potrafi sprawić, że inni go słuchają. W numerologii cyfrą dla zodiakalnego Lwa jest 1. Symbolizuje ona rywalizację i chęć zwycięstwa. Cyfra 1 to samodoskonalenie i umiejętność uczenia się na błędach. Zodiakalny Lew potrafi szybko wyciągać wnioski i nie poddaje się za łatwo. Osoby spod tego znaku zodiaku są pewne siebie i bardzo ciężko jest je złamać. Mają w sobie ciekawość świata i pęd ku wiedzy. Co ciekawe, Lew to również potęga intuicja i nieomylna podświadomość.

Romanse i luksus. Jaki jest zodiakalny Lew?

Zodiakalny Lew to nie tylko władza i inteligencja. Osoby spod tego znaku zodiaku lubują się w luksusie. Lubią drogie przedmioty i luksusowe podróże. Lwy nie chomikują pieniędzy, ale uwielbiają je wydawać. Dzięki temu ich życie może wydawać się bardzo luksusowe i przyjemne. Horoskop jednak wskazuje, że zodiakalne Lwy nie są zakupoholikami. Potrafią w racjonalny sposób dzielić pieniądze i wydawać je odpowiedzialnie. Ten znak zodiaku jest również bardzo kochliwy. Lwy romantyzują wszystkie swoją związki. Zdarza się, że przez to cierpią, ale finalnie żyją pełnią życia. To właśnie zodiakalne Lwy przeżywają romantyczne zauroczenia i romanse niczym z największych komedii romantycznych.