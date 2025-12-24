Tego nie wolno robić przy wigilijnym stole. W przeciwnym razie konflikty w rodzinie gwarantowane. Przesądy na Wigilię

Wigilia to czas magiczny, pełen tradycji i przesądów, które mają wpływ na przyszłość rodziny.

Istnieje pewna czynność przy wigilijnym stole, której należy unikać, by nie sprowadzić pecha i konfliktów.

Odkryj, czego unikać, a co robić w Wigilię, by zapewnić sobie szczęście i pomyślność na nadchodzący rok.

Chcesz, by Twoje święta upłynęły w zgodzie i obfitości? Sprawdź, jakie wigilijne zwyczaje warto znać!

Tego nie wolno robić przy wigilijnym stole. W przeciwnym razie konflikty w rodzinie gwarantowane

Przesądy wigilijne przekazywane są z pokolenia na pokolenie i dotyczą różnych sfer życia. Jedne mówią o pieniądzach, inne o miłości. Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt bez ubranej choinki, dzielenia się opłatkiem i sianka pod obrusem przy wigilijnym stole. Są pewne tradycje i zwyczaje związane ze świętami, ale również i przesądy na Wigilię. Zgodnie z nimi postępując w określony sposób lub otaczając się konkretnymi rzeczami 24 grudnia możemy ochronić siebie i bliskich przed kłótniami i nieszczęściem. Jedną z rzeczy, której nie wolno robić nam w Wigilię, to wstawanie od stołu jeszcze przed końcem wieczerzy. Zgodnie z przesądami takie zachowanie ściągnie na nas nie tylko pecha, ale też konflikty z bliskimi i choroby. Dlatego w Wigilię należy siedzieć przy stole aż do chwili, kiedy wszyscy skończą świętować.

Przesądy wigilijne. Czego unikać?

Istnieje również kilka przesądów wigilijnych, które przestrzegają nas przed pechem i konfliktami. Oto one:

Nie rób zakupów w Wigilię - w ten dzień nie powinniśmy wydawać już żadnych pieniędzy, wszystkie sprawunki załatw wcześniej. Pamiętaj także by w Wigilię nie mieć żadnych długów i nie pożyczać pieniędzy. Grozi to utratą majątku i biedą.

Nie kłóć się - podczas wigilijnego wieczoru powinniśmy unikać wszelkich kłótni i sporów inaczej cały rok spędzimy w niezgodzie.

Patrz kto wchodzi do mieszkania - jeżeli pierwszym gościem przekraczającym próg naszego mieszkania będzie mężczyzna czeka nas szczęście, kobieta zwiastuje pecha.

Nie szyj i nie naprawiaj - w Wigilię powinniśmy unikać wszelkich domowych obowiązków, nie można w ten dzień niczego naprawiać i szyć bowiem będziemy to robić cały kolejny rok.

Przesądy wigilijne na szczęście

Oprócz przesądów wigilijnych będących ostrzeżeniem, istnieje także kilka wierzeń zwiastujacch szczęście i dostatek. Należą do nich między innymi:

Uważa się, że nieparzysta liczba gości może przynieść pecha i śmierć jednej z osób. Jeśli tak się zdarzy, należy postawić dodatkowe nakrycie dla "nieznajomego gościa".

Aby zapewnić sobie szczęście i obfitość w nadchodzącym roku, należy spróbować każdej potrawy wigilijnej.

Pozostawienie pustego talerza dla zbłąkanego wędrowca - symbol gościnności i wiary w to, że nikt nie powinien być samotny w Wigilię.

Przechowywanie łuski karpia w portfelu przez cały rok ma zapewnić bogactwo i pomyślność finansową.

Parzysta liczba potraw rybnych wróży szczęście w miłości.

