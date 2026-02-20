Nie żyje Eric Dane. Miał zaledwie 53 lata

Nie żyje Eric Dane. Hollywoodzki gwiazdor odszedł w wieku 53 lat. Przykrą wiadomość przekazała agencja Associated Press. Informację w rozmowie z magazynem "People" potwierdziła rodzina aktora. W oświadczeniu przekazano, że lubiany aktor odszedł 19 lutego w otoczeniu byłej żony, ich dwóch córek oraz przyjaciół.

Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane zmarł w czwartek po południu po dzielnej walce z ALS. Ostatnie dni spędził w otoczeniu bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek, Billie i Georgii, które były dla niego całym światem - poinformowała rodzina zmarłego.

Eric Dane niecały rok temu przekazał, że zmaga się z poważną chorobą. Zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Od tamtej pory, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, aktywnie działał na rzecz zwiększania świadomości na temat choroby w społeczeństwie.

W trakcie swojej walki z ALS Eric stał się zagorzałym orędownikiem świadomości i badań naukowych, zdeterminowanym, aby zmienić sytuację innych osób zmagających się z tą samą chorobą. Będzie nam go bardzo brakowało i zawsze będziemy go ciepło wspominać. Eric uwielbiał swoich fanów i był im niezmiernie wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał. Rodzina prosi o zachowanie prywatności w tym niezwykle trudnym dla niej czasie - podkreślono w oświadczeniu.

Eric Dane mimo ciężkiej choroby do samego końca pozostawał aktywny zawodowo

Jak wspominał aktor, pierwsze objawy choroby pojawiły się na początku 2024 roku. Zaczęło się od problemów z utrzymywaniem rzeczy w dłoniach. Początkowo zdiagnozowano u niego kilka innych chorób. Z czasem jego stan zaczął się pogarszać i wreszcie postawiono właściwą diagnozę.

Choroba postępowała szybko. W czerwcu ubiegłego rok całkowicie stracił czucie w prawej ręce i dłoni. Potem zaczął mieć poważne problemy z mówieniem, a od października musiał na stałe korzystać z wózka inwalidzkiego.

Mimo ogromnych problemów do samego końca pozostawał aktywny. Nie tylko działał na rzecz innych chorych, ale również nadal pojawiał się na ekranie. Ostatnią rolę zagrał w serialu "Brilliant Minds". Chociaż pozostawał aktywny zawodowo, miał spore problemy z pokryciem kosztów leczenia, które przekraczały możliwości nawet hollywoodzkiego gwiazdora.

Ogromnym wsparciem była dla niego żona - aktorka Rebecca Gayheart. W 2024 roku, po czternastu latach małżeństwa, Gayheart złożyła papiery rozwodowe. Wycofała je kilka miesięcy później i do samego końca pomagała mężowi.

