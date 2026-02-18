Nie żyje Bożena Dykiel. Miała poważne problemy ze zdrowiem

8 lutego w wieku 86. lat zmarł Edward Linde-Lubaszenko. Zaledwie cztery dni później polskie kino straciło kolejną wielką gwiazdę. W czwartek, 12 lutego odeszła Bożena Dykiel. Uwielbiana aktorka miała 77 lat. Przykrą informację o jej śmierci przekazał przyjaciel gwiazd - ksiądz Andrzej Luter. Potwierdził to również pogrążony w żałobie mąż artystki, Ryszard Kirejczyk.

Nie jest znana dokładna przyczyna śmierci Bożeny Dykiel. Wiadomo za to, że aktorka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi na wiele lat przed odejściem. W rozmowie z "Twoim Stylem" przyznała, że długo bagatelizowała swoje zdrowie. Zmieniła podejście po tym, jak zemdlała podczas zdjęć do "Na Wspólnej". Okazało się, że ma wadę serca, która wymagała poważnej operacji. W ostatnich latach znacznie ograniczyła swoją zawodową działalność. Ostatni raz na ekranie pojawiła się w kwietniu ubiegłego roku.

Znamy datę i miejsce pogrzebu Bożeny Dykiel

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące pogrzebu artystki. Uroczystość będzie mieć charakter państwowy. Początkowo nie była znana ani data, ani miejsce pochówku Dykiel. Piotr Jędrzejowski, Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że ministerstwo czeka na decyzję rodziny.

W środowe popołudnie ksiądz Andrzej Luter przekazał kolejne informacje. Uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel odbędą się w środę, 25 lutego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 12:00 w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Po jej zakończeniu nastąpi przejazd na Powązki Wojskowe. Tam o godzinie 14:00 spod bramy wyruszy kondukt żałobny. Aktorka zostanie pochowana w grobie rodzinnym.

Ksiądz Luter przekazał również, że pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki odbędzie się dzień wcześniej.

