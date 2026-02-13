Bożena Dykiel nie żyje. Uwielbiana aktorka miała 77 lat

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-13 7:20

Zmarła Bożena Dykiel. Przykrą wiadomość o śmierci legendarnej aktorki przekazał w piątek rano ksiądz Andrzej Luter. Uwielbiana aktorka zapisała się w polskim kinie wieloma cenionymi rolami. Jej śmierć jest ciosem dla całego środowiska artystycznego.

Bożena Dykiel nie żyje. Miała 77 lat

W piątkowy poranek media obiegła informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Przykrą wiadomość jako pierwszy przekazał ksiądz Andrzej Luter, przyjaciel wielu gwiazd.

BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł! - napisał krótko, a następnie wymienił ikoniczne role aktorki.

Szokująca informacja o niespodziewanym odejściu aktorki pojawiła się również na stronie Filmpolski.pl. Przekazała ją również Polska Agencja Prasowa.

Bożena Dykiel była jedną z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała w latach 70. Na studiach występowała w Studenckim Teatrze Satyryków (STS), a następnie związała się z warszawskimi teatrami. Od tamtej pory niemal nie schodziła ze sceny.

Na ekranie zadebiutowała w 1971 roku w filmie "Uciec jak najbliżej", a dwa lata później zagrała niewielką rolę w "Weselu" Andrzeja Wajdy. Z legendarnym reżyserem jeszcze kilka razy spotykała się na planie, m.in. w "Ziemi obiecanej". Bożena Dykiel niezwykle ceniła sobie współpracę z Wajdą. 

Bożena Dykiel: Aktorka charakterystyczna 

Rola Kasi w "Weselu" była początkiem niezwykle owocnej kariery Bożeny Dykiel. Chociaż w ostatnich latach kojarzona była głównie z rolą Marii Zięby z "Na Wspólnej", to jej dorobek obejmuje dziesiątki ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Wiele jej ról na zawsze wpisało się w historię polskiego kina oraz teatru.

Zagrała niezapomniane role m.in. w "Znachorze", "Przesłuchaniu", "Wyjściu awaryjnym" czy "Alternatywy 4". Publiczność pokochała ją także za komediowe wcielenia, zwłaszcza w produkcjach Stanisław Bareja.

Ogromny talent, nieprzeciętna uroda, charakterystyczny głos i bezkompromisowy styl gry sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego aktorstwa.

