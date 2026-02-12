Znana artystka nie żyje! Środowisko artystyczne w szoku po tragicznym wypadku

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-12 10:41

Świat polskiej muzyki pogrążył się w żałobie. Dominika Żukowska, ceniona wokalistka i gitarzystka, zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 11 lutego 2026 roku. Jej niepowtarzalny głos i charyzma pozostaną w pamięci fanów na zawsze. W sieci pojawiły się wzruszające wpisy od fanów, artystów i polityków, którzy nie mogą uwierzyć w tę stratę.

Znana artystka nie żyje! Środowisko artystyczne w szoku po tragicznym wypadku Dominiki Żukowskiej

Autor: AKPA, FACEBOOK Port Pieśni Pracy/ AKPA

Dominika Żukowska od lat była rozpoznawalna na scenie muzyki żeglarskiej i poezji śpiewanej. Popularność przyniosły jej przede wszystkim występy w duecie z Andrzejem Koryckim, z którym koncertowała w całej Polsce i nagrała cztery płyty. Ich utwory stały się częścią kultury szantowej.

Znana artystka nie żyje! Środowisko artystyczne w szoku po tragicznym wypadku Dominiki Żukowskiej

Tragiczne wiadomości pojawiły się 11 lutego 2026 roku, gdy artystka zginęła w wypadku samochodowym. Informacja błyskawicznie obiegła media i media społecznościowe, wywołując lawinę komentarzy. Fani, przyjaciele i współpracownicy wyrażali swoje zdumienie i żal. 

Nie brakowało także wpisów znanych postaci. Europoseł Adam Jarubas wspominał, że jej głos był niezapomniany, a piosenki, które śpiewała z Andrzejem, na zawsze zostaną w jego pamięci.  

Dominika pochodziła z Żyrardowa. Swoją sceniczną karierę zaczęła w 1998 roku podczas festiwalu "Mały Kubryk" w Łodzi. Współpracowała z chórem "CHIPS" i zespołem DNA, ale to duet z Koryckim przyniósł jej największą rozpoznawalność.  

Ostatni występ Dominiki miał miejsce zaledwie kilka dni przed tragedią - 8 lutego 2026 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.  

Nie możemy... A najbardziej w świecie NIE CHCEMY uwierzyć. Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki" - czytamy na Facebooku

