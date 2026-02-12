Lider zespołu Big Cyc od kilku lat tworzy związek z młodszą o 26 lat Karoliną. Ich relacja od początku budziła ogromne emocje. Wcześniej Skiba zakończył swoje wieloletnie, trwające ponad trzy dekady małżeństwo, o czym otwarcie informował w mediach. Dziś artysta i jego ukochana nie kryją szczęścia i regularnie pokazują wspólne chwile w mediach społecznościowych.

Romantyczny ślub Krzysztofa Skiby w tropikach! Karolina po odchudzaniu zachwyciła figurą

Ostatnio zakochani wybrali się na wymarzony wyjazd na Malediwy. Jak przyznała Karolina, podróż w ten egzotyczny zakątek świata od dawna znajdowała się na jej liście marzeń. Białe plaże, turkusowa woda i prywatne wille nad oceanem stały się tłem dla wyjątkowego wydarzenia w ich życiu. Para postanowiła bowiem symbolicznie ponowić przysięgę małżeńską.

Ceremonia odbyła się 2 lutego 2026 roku na plaży. Zgodnie z lokalnym obyczajem towarzyszyły jej tradycyjne bębny bodu-beru, a całość miała oficjalną oprawę. Skiba nie krył zachwytu, opisując wydarzenie jako bajkowe przeżycie.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Kilka godzin później w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z romantycznego finału dnia. Artysta zapozował na łóżku udekorowanym płatkami róż, wyraźnie w doskonałym humorze. Następnego poranka małżonkowie celebrowali wspólne chwile przy śniadaniu serwowanym w basenie!

Warto zwrócić też uwagę na odchudzoną sylwetkę Karoliny. Widać, że żona Skiby zadbała o swój wygląd. W jednym z wpisów wprost przyznała, że zrzuciła ponad 17 kilogramów. Brawo!

Para od dawna nie ukrywa, że ceni wspólne podróże i celebrowanie ważnych momentów. Ich profile pełne są romantycznych kadrów, relacji z koncertów i wydarzeń, w których biorą udział. Tym razem jednak postanowili pójść o krok dalej, dzieląc się z obserwatorami niemal każdym etapem swojego wyjątkowego dnia. Dobrze, że tak zrobili czy byłoby lepiej, gdyby zachowali coś dla siebie?

