Skiba i młodsza żona znów to zrobili. Wszystko w rajskiej scenerii

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-03 15:24

Krzysztof Skiba i jego żona Karolina znów są na ustach internautów. Wszystko za sprawą egzotycznych wakacji na Malediwach, gdzie zakochani zdecydowali się na wyjątkowy gest, ponowne przypieczętowanie swojej miłości, a potem pokazali, jak wyglądała ich noc poślubna. Oj dzieje się!

Krzysztof Skiba od kilku lat przeżywa zupełnie nowy rozdział w swoim życiu prywatnym. Muzyk i lider zespołu Big Cyc związał się z Karoliną, młodszą od niego o 26 lat, a ich relacja od początku wzbudzała spore emocje. Gdy w sierpniu 2023 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, zainteresowanie tylko się nasiliło. Wcześniej artysta poinformował o zakończeniu wieloletniego małżeństwa, które trwało ponad trzy dekady.

Dziś Skiba i jego żona nie kryją swojego szczęścia i chętnie pokazują wspólne chwile w mediach społecznościowych. Na ich profilach regularnie pojawiają się romantyczne kadry, zdjęcia z podróży oraz relacje z wydarzeń, w których uczestniczą. Ostatnio para zabrała fanów na rajskie Malediwy.

To właśnie tam zakochani postanowili w symboliczny sposób ponowić przysięgę małżeńską. Ceremonia odbyła się na plaży, zgodnie z lokalnym malediwskim obrzędem, w rytmie bębnów bodu-beru. Uroczystości towarzyszył urzędnik oraz pamiątkowy certyfikat. Skiba z entuzjazmem relacjonował to wydarzenie w sieci, zapowiadając kolejne materiały i nie kryjąc radości z czekającej ich nocy poślubnej.

Kilka godzin później internauci mogli zobaczyć, jak wyglądał poranek po romantycznym wieczorze. Na zdjęciach artysta zapozował na łóżku obsypanym płatkami róż, a następnie para pokazała kadry z wyjątkowego śniadania serwowanego w basenie! Te zdjęcia trzeba zobaczyć na własne oczy.

