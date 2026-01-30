Żona Skiby pochwaliła się szczuplutkim ciałem w bikini. Schudła aż 17 kilogramów. Jak tego dokonała?

Karolina Skiba zdobyła popularność za sprawą małżeństwa z liderem Big Cyca. Teraz w sieci pochwaliła się metamorfozą swojej sylwetki. Kobieta ujawniła, że w ciągu roku schudła aż 17 kilogramów. Jak udało jej się osiągnąć tak spektakularny efekt?

Karolina Skiba schudła 17 kilogramów

Zmiana, którą przeszła Karolina Skiba, stała się tematem gorącej dyskusji w mediach społecznościowych. Obok gratulacji i słów wsparcia pojawiła się również fala nieprzychylnych komentarzy, na które Karolina postanowiła odpowiedzieć wprost.

Czy Polacy to najbardziej sfrustrowany naród? Chyba tak. Oczywiście wysyp wiadomości z fejk kont. Tak, schudłam 17 kg w rok. Nie w dwa miesiące. Tak, sama. Tak, zap******ając. I ze stresu po odejściu ukochanej babci. Ale mięśnie to ciężka praca i jestem z siebie bardzo dumna - i będę zaspamowywać bikini pics, już teraz na złość. Nie po to trenuję nawet wtedy, gdy nie mam sił. Codziennie robię trzy minuty planku z ciężarkiem na plecach i co dwa-trzy dni pilates, kroków nie zliczę. Jem roślinnie. Nie piję już w ogóle alkoholu. Jem cukier, ale dbam. I to w trzyletniej sztucznej meno, gdzie tyje się od powietrza. Więc da się, ale nie siedząc i hejtując w necie, tylko ruszając tyłek regularnie

- napisała Karolina Skiba na Instagramie.

Publikując zdjęcia z egzotycznych wakacji, żona Krzysztofa Skiby nie kryła dumy z efektów, ale też jasno zaznaczyła, że jej przemiana nie przyszła łatwo ani szybko. Podkreśliła, że 17 kilogramów zniknęło stopniowo, w ciągu dwunastu miesięcy, a nie w kilka tygodni.

Dieta Karoliny Skiby

Karolina Skiba od dawna stawia na dietę roślinną i - jak podkreśla - nie zrezygnowała z niej w trakcie odchudzania. Kluczowa okazała się jednak jedna zmiana: całkowite odstawienie alkoholu. To właśnie ten krok, obok większej uważności na to, co i kiedy je, miał znacząco wpłynąć na jej samopoczucie i wygląd.

Influencerka zaznaczyła przy tym, że nie wyklucza cukru w stu procentach, ale nauczyła się zachowywać umiar. Jej podejście opiera się na równowadze, a nie na restrykcyjnych zakazach.

