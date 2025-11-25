Żona Skiby pogrążyła się w żałobie. "Kocham Cię i zawsze będę"

W poniedziałek 24 listopada 2025 r. zmarła ukochana babcia Karoliny Skiby. Żona muzyka opublikowała swoje czarno-białe zdjęcia z babcią Teresą. Seniorka żyła 93 lata. Karolina Skiba do zdjęć dołączyła poruszający wpis.

"Znowu będzie największą i najpiękniejszą z dam"

To były bardzo ciężkie cztery, sinusoidalne miesiące, które wyrywały mi każdego dnia cząstkę serca i pozytywnego podejścia do życia. Ale moja ukochana babcia jest już tam, gdzie będzie jej znowu wspaniale i znowu będzie największą i najpiękniejszą z dam. Wiem, że jeszcze nie raz się spotkamy. Kocham cię i zawsze będę

- napisała żona Krzysztofa Skiby na Instagramie.

Wspomnienie o babci ukochanej żony napisał także lider Big Cyc. Krzysztof Skiba pokazał, że także dla niego była bardzo ważną osobą.

Krzysztof Skiba rozmawiał z nią o wojnie

Babcia Teresa to była wspaniała i dumna kobieta. Córka powstańca wielkopolskiego. Uwielbiałem z nią rozmawiać o historii Polski. Często wspominała wojnę, którą przeżyła jako dziecko. Bardzo wspierała mnie i Karolinę. Mówiła, że się modli za nasze szczęście. Wielki żal, że już nigdy nie porozmawiamy sobie o ważnych sprawach. 😞

Do kondolencji na profilu Karoliny dołączyli także niezawodni fani Skiby.

Wyrazy współczucia 🖤 Przytulam, wiem jak to boli. Moja ukochana babcia odeszła 10 lat temu o bardzo za nią tęsknię 💔 Będziesz mieć wspaniałego Anioła Stróża ❤️ trzymaj się Kochana, wiem jak to boli😢 Odejście Babci zawsze boli… jak żadne inne odejście. Przytulam, Karolinko❤️