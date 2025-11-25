Żona Skiby pogrążyła się w żałobie. "Kocham Cię i zawsze będę"

W poniedziałek, 24 listopada 2025 roku, żona Krzysztofa Skiby, poinformowała, że zmarła najbliższa jej osoba. Karolina Skiba nie raz dawała wyraz wielkiej miłości do tej niesamowitej kobiety. Tym razem musiała ją pożegnać. "Jest już tam, gdzie będzie jej znowu wspaniale i gdzie znów będzie największą i najpiękniejszą z dam" - napisała żona lidera Big Cyc na swoim profilu na Instagramie. Krzysztof Skiba także dołączył piękne wspomnienie.

Żona Skiby pogrążyła się w żałobie. Kocham Cię i zawsze będę

W poniedziałek 24 listopada 2025 r. zmarła ukochana babcia Karoliny Skiby. Żona muzyka opublikowała swoje czarno-białe zdjęcia z babcią Teresą. Seniorka żyła 93 lata. Karolina Skiba do zdjęć dołączyła poruszający wpis. 

"Znowu będzie największą i najpiękniejszą z dam"

To były bardzo ciężkie cztery, sinusoidalne miesiące, które wyrywały mi każdego dnia cząstkę serca i pozytywnego podejścia do życia. Ale moja ukochana babcia jest już tam, gdzie będzie jej znowu wspaniale i znowu będzie największą i najpiękniejszą z dam. Wiem, że jeszcze nie raz się spotkamy. Kocham cię i zawsze będę

- napisała żona Krzysztofa Skiby na Instagramie.

Wspomnienie o babci ukochanej żony napisał także lider Big Cyc. Krzysztof Skiba pokazał, że także dla niego była bardzo ważną osobą.

Krzysztof Skiba rozmawiał z nią o wojnie

Babcia Teresa to była wspaniała i dumna kobieta. Córka powstańca wielkopolskiego. Uwielbiałem z nią rozmawiać o historii Polski. Często wspominała wojnę, którą przeżyła jako dziecko. Bardzo wspierała mnie i Karolinę. Mówiła, że się modli za nasze szczęście. Wielki żal, że już nigdy nie porozmawiamy sobie o ważnych sprawach. 😞

Do kondolencji na profilu Karoliny dołączyli także niezawodni fani Skiby.

Wyrazy współczucia 🖤 Przytulam, wiem jak to boli. Moja ukochana babcia odeszła 10 lat temu o bardzo za nią tęsknię 💔

Będziesz mieć wspaniałego Anioła Stróża ❤️ trzymaj się Kochana, wiem jak to boli😢

Odejście Babci zawsze boli… jak żadne inne odejście. Przytulam, Karolinko❤️

