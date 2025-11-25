Żona Skiby pogrążyła się w żałobie. "Kocham Cię i zawsze będę"

W poniedziałek 24 listopada 2025 r. zmarła ukochana babcia Karoliny Skiby. Żona muzyka opublikowała swoje czarno-białe zdjęcia z babcią Teresą. Seniorka żyła 93 lata. Karolina Skiba do zdjęć dołączyła poruszający wpis.
"Znowu będzie największą i najpiękniejszą z dam"
To były bardzo ciężkie cztery, sinusoidalne miesiące, które wyrywały mi każdego dnia cząstkę serca i pozytywnego podejścia do życia. Ale moja ukochana babcia jest już tam, gdzie będzie jej znowu wspaniale i znowu będzie największą i najpiękniejszą z dam. Wiem, że jeszcze nie raz się spotkamy. Kocham cię i zawsze będę
- napisała żona Krzysztofa Skiby na Instagramie.
Wspomnienie o babci ukochanej żony napisał także lider Big Cyc. Krzysztof Skiba pokazał, że także dla niego była bardzo ważną osobą.
Zobacz też: Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Marzena była miłością jego życia. "Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej"
Krzysztof Skiba rozmawiał z nią o wojnie
Babcia Teresa to była wspaniała i dumna kobieta. Córka powstańca wielkopolskiego. Uwielbiałem z nią rozmawiać o historii Polski. Często wspominała wojnę, którą przeżyła jako dziecko. Bardzo wspierała mnie i Karolinę. Mówiła, że się modli za nasze szczęście. Wielki żal, że już nigdy nie porozmawiamy sobie o ważnych sprawach. 😞
Do kondolencji na profilu Karoliny dołączyli także niezawodni fani Skiby.
Czytaj także: Nie żyje Janusz Staszek. Artystę żegna rodzina i przyjaciele-muzycy. Córka prosi o modlitwę
Wyrazy współczucia 🖤 Przytulam, wiem jak to boli. Moja ukochana babcia odeszła 10 lat temu o bardzo za nią tęsknię 💔
Będziesz mieć wspaniałego Anioła Stróża ❤️ trzymaj się Kochana, wiem jak to boli😢
Odejście Babci zawsze boli… jak żadne inne odejście. Przytulam, Karolinko❤️