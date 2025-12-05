Żona Marcina Prokopa zachwyca w panterkowym bikini. Piękna Maria pokazała kadry z Bali

Maria Prokop, prywatnie żona Marcina Prokopa i ceniona instruktorka jogi oraz medytacji, chętnie dzieli się w mediach społecznościowych tym, co ją inspiruje. Na Instagramie Maria publikuje najbardziej osobiste treści - od momentów z podróży, przez refleksje związane z praktyką jogi, aż po swoje książkowe rekomendacje.

Tym razem Maria Prokop zaprezentowała zdjęcia z pobytu na Bali. Na ujęciach widać, jak stojąc w basenie, pozuje z czytnikiem i prezentuje pięć książek przeczytanych w trakcie wyjazdu. Sylwetkę podkreśliło panterkowe bikini, a przed słońcem chroniły ją czapka z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne.

Maria Prokop zmieniła swoje życie o 180 stopni

Choć dziś znana jest przede wszystkim jako instruktorka jogi i trenerka oddechu, Maria przez lata pracowała w korporacji, gdzie zajmowała się marketingiem. Jak podkreśla, to właśnie stres związany z tamtym trybem życia skłonił ją do zmiany. Po dramatycznych przeżyciach związanych z odwodnieniem podczas półmaratonu zaczęła zgłębiać techniki świadomego oddechu i pracę z ciałem.

Z czasem porzuciła korporację i rozpoczęła nową drogę zawodową, ucząc kobiety redukcji stresu, koncentracji i dbania o kondycję psychiczną. Jej metody cieszą się dużą popularnością, a sama Maria inspiruje odbiorców spokojnym, zrównoważonym podejściem do życia.

Historia związku Marii i Marcina Prokopów

Maria i Marcin Prokop są razem od ponad 20 lat, jednak rzadko mówią o swoim życiu prywatnym. Poznali się na imprezie u wspólnych znajomych, a po kilku latach pobrali się w Lizbonie. W 2006 roku zostali rodzicami Zofii, której prywatność bardzo chronią.

Dziennikarz nierzadko podkreśla, że to właśnie rodzina jest jego największym życiowym sukcesem. Mimo że oboje mają silne, różne charaktery, tworzą harmonijny związek oparty na wzajemnym szacunku. Jak mówił Prokop w jednym z wywiadów, ich relacja to "dwa magnesy o tych samych biegunach".

