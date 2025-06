Tak Doda ubrała się do Telewizji Polskiej. Ochroniarz nie padł na jej widok?! Odważnie to mało powiedziane!

Ralph Kaminski w euforii ogłaszał "bal u Rafała", teraz będzie musiał go odwołać. Wyszło niezręcznie

Julia Wieniawa przez ostatnie miesiące była w pełni pochłonięta obowiązkami zawodowymi. Aktorka i piosenkarka wróciła na plan popularnego serialu "Rodzinka.pl", który po przerwie powraca na ekrany. Jednocześnie regularnie pojawiała się jako jurorka w programie "Mam talent!", oceniając uczestników na żywo w cotygodniowych odcinkach. Intensywny grafik nie pozwalał jej na wyjazdy, jednak w końcu znalazła chwilę oddechu i postanowiła wykorzystać ten czas na egzotyczną podróż.

Od kilku dni na jej Instagramie pojawiają się relacje z wypadu na Bali. Wieniawa pokazuje krótkie nagrania z restauracji, zabiegów w SPA i chwil relaksu nad basenem. Jak się okazuje, nie podróżuje sama. Do Azji wybrała się z grupą kobiet, a wśród nich znalazła się znana trenerka jogi Magdalena Janik. To właśnie jej wieczór panieński stał się pretekstem do zorganizowania tej babsko-rozrywkowej wyprawy.

Zobacz też: Wybory 2025: Tak głosują gwiazdy! Wieniawa na Bali, Weronika Rosati w USA, Rozenek w Turcji...

Julia Wieniawa i żona Marcina Prokopa razem imprezują na Bali

Dziewięcioosobowa grupa pań, każda w identycznym kowbojskim kapeluszu, radośnie celebrowała ostatnie dni panieńskiej wolności przyszłej panny młodej. Nie zabrakło wspólnych śniadań, szampańskiej zabawy i relaksu w urokliwych balijskich lokalizacjach. Podczas jednej z atrakcji – przejażdżki autokarem – panie głośno śpiewały przebój "Take Me Home, Country Roads".

Zobacz też: "Mam Talent": Dekolty, cekiny i nóżki. Wieniawa zapomniała spodni?

Wśród uczestniczek imprezy znalazła się również Maria Prokop – żona Marcina Prokopa, z którym Wieniawa zasiada przy jurorskim stole w "Mam talent!". Obie panie chętnie relacjonowały wspólne momenty w mediach społecznościowych. Maria opublikowała nagranie, na którym Julia Wieniawa prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę w bikini, dodając do filmu podpis: "Jedyna i niepowtarzalna". Z kolei Julia udostępniła zdjęcia z wypadu do restauracji, na których razem z Marią pozują z wachlarzami w dłoniach.

Po filmikach i fotkach widać, że między gwiazdami nawiązała się dobra energia i wzajemna sympatia. Obserwując ich wspólne zdjęcia i relacje, trudno oprzeć się wrażeniu, że może to być początek nowej, show-biznesowej przyjaźni! Czy przetrwa próbę czasu - zobaczymy w przyszłości.

Zobacz też: Wieniawa z siostrami, Dankwa z bratem, samotny Stramowski. Zobacz, kto błyszczał na premierze „Lilo i Stitch”

Zobacz naszą galerię: Julia Wieniawa i żona Marcina Prokopa szaleją na Bali. Spodziewaliście się takiej przyjaźni?

Sonda Byłeś na Bali? Tak Nie