Miało być uczucie, będzie rozczarowanie? Jackowski o relacji Kaczorowskiej i Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od jakiegoś czasu wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. Ich relacja i wspólne projekty sprawiały, że fani wręcz wstrzymują oddech, kiedy pojawia się nowa wzmianka na ich temat w kolorowej prasie. Teraz temat powrócił, a powód jest wyjątkowy, sam Krzysztof Jackowski postanowił odnieść się do plotek dotyczących tej dwójki zakochanych. Jasnowidz, znany z trafnych prognoz, udzielił wywiadu, w którym nie owijał w bawełnę.

Na początku rozmowy Krzysztof Jackowski nie krył zaskoczenia. Jasnowidz przyznał wprost, że nazwiska, które usłyszał od dziennikarza "Super Expressu", niewiele mu mówią. Podkreślił, że nie śledzi show-biznesu, nie ma telewizora i nie żyje medialnymi sensacjami.

Nie wiem, kto to jest w ogóle, żebym się mógł skupić, wyobrazić... nie obrażając... może to są gwiazdy, ale ja nie mam telewizora, więc nie oglądam. Dobrze, niech pan powie jeszcze raz te nazwiska - rozpoczął Krzysztof Jackowski.

Po powtórzeniu, że chodzi o Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza, Jackowski nie miał już żadnych wątpliwości. W rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" wyznał, że nie będzie to relacja ostateczna. Jasnowidz daje im od dwóch do trzech lat! Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

To nie będzie związek stały... dwa, trzy lata - wyjawił nam wprost Jackowski.

