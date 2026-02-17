Edyta Zając, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących reality show stacji TVN, znana jest ze swojego nienagannego wyglądu i stylu. Niestety, najnowszy plakat "Hotelu Paradise" pokazuje ją w zupełnie innym wydaniu - z wyraźnie zmienioną twarzą, sztucznie wygładzoną skórą i przesadzonym makijażem, który nadaje jej nieco nienaturalny wygląd. Trzeba przyznać, że zupełnie nie przypomina siebie!

ZMASAKROWALI EDYTĘ ZAJĄC! Jej twarz na plakacie "Hotelu Paradise" nie do poznania

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w mediach społecznościowych wizerunek gwiazd na materiałach promocyjnych różni się od tego, który jest w rzeczywistości. W przypadku Edyty Zając jest to jednak zaskakujące, ponieważ tak piękna kobieta raczej nie potrzebuje poprawek.

Podwójna stawka, podwójne emocje! Nowi uczestnicy, nowe romanse i intrygi, jakich jeszcze nie było. Startujemy 2 marca, od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN7. Nie może Was zabraknąć! - czytamy w poście dodanym przez TVN.

TVN i producenci "Hotelu Paradise" nie odnieśli się do tych kontrowersji, a sama Edyta Zając pozostaje spokojna. W mediach społecznościowych gwiazda nie komentuje krytyki, a fani podkreślają, że jej naturalne piękno i charyzma zawsze przebiją każdy sztuczny retusz. Niektórzy nie zauważyli jednak zmian i postanowili skomplementować piękną prowadzącą - "Jak można być tak piękną", "Najpiękniejsza Polka" czy "Jaka piękna". Co sądzicie?

