ZMASAKROWALI EDYTĘ ZAJĄC! Jej twarz na plakacie "Hotelu Paradise" nie do poznania

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-17 10:40

Plakat promujący nowy sezon "Hotelu Paradise" wywołał prawdziwą burzę. Wszystko przez Edytę Zając - piękną gwiazdę TVN, której wizerunek na materiale promocyjnym niemal nie przypomina jej samej. Co oni zrobili z jej twarzą?

Edyta Zając, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących reality show stacji TVN, znana jest ze swojego nienagannego wyglądu i stylu. Niestety, najnowszy plakat "Hotelu Paradise" pokazuje ją w zupełnie innym wydaniu - z wyraźnie zmienioną twarzą, sztucznie wygładzoną skórą i przesadzonym makijażem, który nadaje jej nieco nienaturalny wygląd. Trzeba przyznać, że zupełnie nie przypomina siebie!

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w mediach społecznościowych wizerunek gwiazd na materiałach promocyjnych różni się od tego, który jest w rzeczywistości. W przypadku Edyty Zając jest to jednak zaskakujące, ponieważ tak piękna kobieta raczej nie potrzebuje poprawek.

Podwójna stawka, podwójne emocje! Nowi uczestnicy, nowe romanse i intrygi, jakich jeszcze nie było. Startujemy 2 marca, od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN7. Nie może Was zabraknąć! - czytamy w poście dodanym przez TVN.

TVN i producenci "Hotelu Paradise" nie odnieśli się do tych kontrowersji, a sama Edyta Zając pozostaje spokojna. W mediach społecznościowych gwiazda nie komentuje krytyki, a fani podkreślają, że jej naturalne piękno i charyzma zawsze przebiją każdy sztuczny retusz. Niektórzy nie zauważyli jednak zmian i postanowili skomplementować piękną prowadzącą - "Jak można być tak piękną", "Najpiękniejsza Polka" czy "Jaka piękna". Co sądzicie?

Edyta Zając nagrywa 12. sezon Hotelu Paradise i zachwyca formą! Na nowych zdjęciach prosto z raju wygląda naprawdę seksownie
Galeria zdjęć 32
