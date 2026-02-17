Skandal, który zniszczył gwiazdę! Stracił wszystko przez romans z mężczyzną

Lata 50. i 60. zapowiadały dla Gajdy wielką przyszłość. Uchodził za niezwykle utalentowanego, przystojnego i charyzmatycznego artystę. Podczas studiów w warszawskiej szkole teatralnej zakochał się w koleżance z roku - Alicji Pawlickiej. Szybko zostali parą, a niedługo później małżeństwem. Wszystko zmieniło się, gdy na horyzoncie pojawił się młodszy aktor - Jerzy Nasierowski. Zafascynowany Gajdą, nie krył swoich uczuć. To, co początkowo wydawało się przelotną relacją, przerodziło się w wieloletni związek. Problem polegał na tym, że Gajda wciąż był mężem Pawlickiej!

Skandal, który zniszczył gwiazdę! Gajda stracił wszystko przez romans

Romans szybko stał się tematem szeptów w teatralnych kuluarach. W tamtych czasach taka relacja wywoływała ogromne emocje. Sytuacja była tym bardziej dramatyczna, ponieważ Pawlicka spodziewała się dziecka. Według późniejszych relacji rozwód był długim i bolesnym procesem. Ostatecznie małżeństwo rozpadło się, a aktorka po latach odnalazła szczęście u boku prezentera telewizyjnego Jana Suzina.

Jednak obyczajowy skandal to nie wszystko. Wkrótce wyszło na jaw, że Nasierowski miał dopuszczać się kradzieży w mieszkaniach znajomych. Sprawa odbiła się szerokim echem. Gajdzie zarzucano, że wiedział o procederze i nie reagował. To właśnie ten wątek najmocniej uderzył w jego reputację.

Konsekwencje były dotkliwe. Kariera, która zapowiadała się imponująco, wyraźnie wyhamowała. Związek z Nasierowskim także nie przetrwał próby czasu. Po latach ten drugi wspominał, że ich relacja była burzliwa, pełna zdrad i rozczarowań. Gajda ostatecznie odciął się od przeszłości i próbował odbudować swoje życie.

Choć nie wrócił już na szczyt teatralnej sławy, znalazł nową przestrzeń dla swojego talentu. Stał się cenionym aktorem dubbingowym. To jego głos słyszeli widzowie w "Smerfach", "Przygodach Animków", "Animaniakach" czy "Pszczółce Mai".

