Skandal, który zniszczył gwiazdę! Stracił wszystko przez romans z mężczyzną

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-17 9:30

Za kulisami bajkowego głosu kryła się historia pełna namiętności, bólu i skandalu. Mieczysław Gajda - aktor, którego dzieci pokochały w "Smerfach" w młodości był gwiazdą sceny i wielką nadzieją polskiego teatru. Jednak jedno uczucie i fatalne decyzje sprawiły, że jego kariera runęła z hukiem! Poznajcie jego historię - to gotowy scenariusz na film.

Lata 50. i 60. zapowiadały dla Gajdy wielką przyszłość. Uchodził za niezwykle utalentowanego, przystojnego i charyzmatycznego artystę. Podczas studiów w warszawskiej szkole teatralnej zakochał się w koleżance z roku - Alicji Pawlickiej. Szybko zostali parą, a niedługo później małżeństwem. Wszystko zmieniło się, gdy na horyzoncie pojawił się młodszy aktor - Jerzy Nasierowski. Zafascynowany Gajdą, nie krył swoich uczuć. To, co początkowo wydawało się przelotną relacją, przerodziło się w wieloletni związek. Problem polegał na tym, że Gajda wciąż był mężem Pawlickiej!

Zobacz też: Aktor Jerzy Nasierowski skazany za udział w zabójstwie. Okradał też gwiazdy w Polsce. Teraz powraca!

Skandal, który zniszczył gwiazdę! Gajda stracił wszystko przez romans

Romans szybko stał się tematem szeptów w teatralnych kuluarach. W tamtych czasach taka relacja wywoływała ogromne emocje. Sytuacja była tym bardziej dramatyczna, ponieważ Pawlicka spodziewała się dziecka. Według późniejszych relacji rozwód był długim i bolesnym procesem. Ostatecznie małżeństwo rozpadło się, a aktorka po latach odnalazła szczęście u boku prezentera telewizyjnego Jana Suzina.

Jednak obyczajowy skandal to nie wszystko. Wkrótce wyszło na jaw, że Nasierowski miał dopuszczać się kradzieży w mieszkaniach znajomych. Sprawa odbiła się szerokim echem. Gajdzie zarzucano, że wiedział o procederze i nie reagował. To właśnie ten wątek najmocniej uderzył w jego reputację. 

Konsekwencje były dotkliwe. Kariera, która zapowiadała się imponująco, wyraźnie wyhamowała. Związek z Nasierowskim także nie przetrwał próby czasu. Po latach ten drugi wspominał, że ich relacja była burzliwa, pełna zdrad i rozczarowań. Gajda ostatecznie odciął się od przeszłości i próbował odbudować swoje życie.

Choć nie wrócił już na szczyt teatralnej sławy, znalazł nową przestrzeń dla swojego talentu. Stał się cenionym aktorem dubbingowym. To jego głos słyszeli widzowie w "Smerfach", "Przygodach Animków", "Animaniakach" czy "Pszczółce Mai".  

Zobacz też: 88-letni polski aktor skazany za zabójstwo, nago w kalendarzu. Jerzy Nasierowski przełamał wstyd i zachwycił fanów

Zobacz naszą galerię: Skandal, który zniszczył gwiazdę! Stracił wszystko przez romans z mężczyzną

Mieczysław Gajda
Galeria zdjęć 17
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Burzliwe życie gwiazd TVP. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRL
AKTORZY
GWIAZDY PRL