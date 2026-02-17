Mróz mu niestraszny! Maciej Dowbor wystawił zgrabne nogi na -8°C

Mróz mu nie straszny

Mroźna aura mu niestraszna. Podczas gdy Polacy opatulają się w puchowe kurtki, szaliki i czapki, Maciej Dowbor paradował po stolicy w krótkich szortach, wystawiając swoje łydki na -8 stopni Celsjusza. Gwiazdor w tak odważnym stroju wyszedł z kortu tenisowego i szybkim krokiem ruszył w kierunku samochodu. Wszyscy wiemy, że dziennikarz ma zgrabne nogi, jednak przy takich mrozach warto schować je pod długimi nogawkami. Przechodnie co chwilę patrzyli na gwiazdora i przecierali oczy. Jedni ze względu na straszliwy mróz, inni z zazdrości. W końcu Dowbor, który ma 190 cm wzrostu, ma nieziemsko zgrabne i długie nogi, których można mu pozazdrościć.

Jest zapalonym sportowcem

Nie od dziś wiadomo, że Maciej Dowbor to nie tylko znany dziennikarz, ale także zapalony sportowiec. Swego czasu długo trenował i brał udział w zawodach triatlonowych. Niestety ze względu na kondycję zdrowotną musiał odpuścić. - Ja się bardzo zniszczyłem triathlonem, wręcz zmasakrowałem moje ciało. Oczywiście to jest kwestia tego, z jaką intensywnością to się robi, a ja podszedłem do tematu bardzo poważnie. (...) Trenowałem przez 10 lat, przez co mój organizm został uszkodzony i w sumie nadal ponoszę tego konsekwencje - mówił w rozmowie z Interią.

Prowadzący "Dzień dobry TVN" nie zrezygnował z innych sportów. Cały czas biega ale również gra w ukochanego tenisa, który określa jako swój „styl życia”. Dowbor regularnie występuje w turniejach amatorskich oraz branżowych, w których odnosi duże sukcesy.

Dzieli sportowe pasje z żoną

Maciej wspólnie z żoną oddaje się sportowym aktywnościom. Joanna Koroniewska również jest w ciągłym ruchu. Aktorka utrzymuje imponującą formę dzięki intensywnym treningom, m.in. biega na bieżni, sporadycznie trenuje na siłowni i tak samo jak jej mąż, gra w tenisa. Gwiazdorska para trenuje kilka razy w tygodniu. - Dużo wody. Monitorowanie snu i staram się naprawdę pracować nad snem (muzyka, pora, wyciszanie). Zdrowe jedzenie, sprawdzona suplementacja. Rolowanie, rozciąganie. Biegałam do niedawna. Teraz za dużo trenuję. Zdarza mi się pójść na siłownię na bieżnię. Pokochałam tenisa na tyle, że nie brakuje mi biegania - napisała na Instagramie.

