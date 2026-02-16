Czekaliście na to! Izabella Miko wreszcie wyznała czy jest zakochana. Przerwała milczenie

Izabella Miko od kilku tygodni przebywa w Polsce, gdzie intensywnie przygotowuje się do udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Jak mówiła w rozmowie z „Super Expressem”, poważnie podchodzi do udziału w tanecznym show, przez co jest względem siebie bardzo wymagająca. - Najpierw musi mnie Albert oduczyć pewnych rzeczy, które mam gdzieś w ciele – powiedziała nam. Wszystko przez szkołę baletową, do której niegdyś uczęszczała. – Po pierwsze mam swoje przyzwyczajenia, a po drugie mam kontuzje, przez które kiedyś przestałam tańczyć. Umówmy się, tańczenie w filmach to jest nic, bo mamy dublerów, więc możemy dużo oszukać. To nie ma nic wspólnego z tańczeniem na żywo, na scenie czy na parkiecie, a taniec towarzyski to już zupełnie jest coś innego. Dzięki szkole baletowej, w której zostaliśmy surowo wychowani, mam świadomość ciała. Pomoże mi na pewno to, że jestem samokrytyczna i ambitna. To mi na pewno pomaga, ale też trochę szkodzi, bo zamiast mieć fun, to ja będę się koncentrować, będę rozbierać każdy krok na czynniki pierwsze, a to czasami nie jest dobre – dodała.

Izabella Miko zakochana?! "Super Express" usłyszał odpowiedź

Wydawałoby się, że Izabella Miko jak na razie skupia się jedynie na „Tańcu z gwiazdami”. Od dawna nie była widziana w towarzystwie mężczyzny. Nie mówiła również, że jej serce jest zajęte. Okazuje się jednak, że w życiu Izabelli ktoś się pojawił. Zapytaliśmy, czy jej serce jest zajęte.

To jest skomplikowane. Bardzo skomplikowane. Tylko tyle powiem

– odpowiedziała z wypiekami na policzkach.

Chciałaby zostać żoną i matką

Izabella Miko nigdy nie kryła, że rodzina jest dla niej najważniejsza. W wywiadach powtarzała, że chciałaby założyć własną.

To jest następne doświadczenie w moim życiu, na które się cieszę i wiem, że ono będzie. Zawsze sobie przypominam, że jeszcze będę matką, żoną i że jeszcze tyle jest przede mną niesamowitych doświadczeń, także na to się cieszę

– mówiła w 2018 roku w programie „Gwiazdy Cejrowskiego”.

– Byłam w związku w zeszłym roku przez dziewięć miesięcy, ale akurat to nie wyszło. Miałam wielu partnerów, którzy mieli jakiś nałóg. Mieli problemy z narkotykami albo alkoholem. To jest niesamowite, że ja już takich mężczyzn nie przyciągam. To było tak, że ja się nimi opiekowałam, a teraz w ogóle tak nie mam. W ostatnim związku byłam traktowana tak, jak powinnam być, i nigdy wcześniej nie byłam tak traktowana. On był trochę za młody dla mnie. Był młodszy ode mnie o osiem lat – opowiadała wtedy. Jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu.

Wszystkie związki Izabelli Miko

Jednym z najgłośniejszych związków, w których była Miko, był ten z Maciej Zakościelny. Para spotykała się przez dwa lata – od 2006 do czerwca 2008 roku. – Jestem wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. To był piękny związek, nigdy bym tego nie wykasowała – podsumowała relację z aktorem w rozmowie z Wideoportalem. W mediach rozpisywano się również o jej innych związkach. Można przeczytać, że spotykała się też z Cristián de la Fuente, Scott Caan, Dave Navarro, Alexander Skarsgård czy Val Kilmer. Miejmy nadzieję, że mężczyzna, który obecnie ma status „to skomplikowane”, będzie już tym ostatnim, jedynym.

