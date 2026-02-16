Książulo od lat buduje swoją markę w sieci, zaczynając od recenzji kebabów, które szybko stały się jego znakiem rozpoznawczym. Z czasem poszerzył działalność, testując restauracje w całej Polsce – także te firmowane nazwiskami celebrytów. Dziś jego kanał w serwisie YouTube obserwują ponad dwa miliony subskrybentów, a profil na Instagram śledzi około milion użytkowników. Mimo tak imponujących liczb influencer konsekwentnie oddziela życie zawodowe od prywatnego. Dlatego każdy osobisty kadr wywołuje wśród obserwujących prawdziwe poruszenie.

Książulo już tego nie ukrywa! Wymowna fotografia z wakacji

Już na początku roku zaskoczył fanów, publikując pierwsze wspólne zdjęcie z partnerką. Teraz ponownie uchylił rąbka tajemnicy. Przy okazji podsumowania urlopu w Tajlandii zamieścił serię wakacyjnych fotografii - egzotyczne krajobrazy, błękitne niebo i rajskie plaże. Wśród nich znalazło się jednak ujęcie, które natychmiast przykuło uwagę jego fanów.

Na zdjęciu widać moment pełen czułości, Książulo pochyla się i całuje Martę w policzek. Uroczo!

W sekcji komentarzy zaroiło się od reakcji internautów. Nie szczędzili oni ciepłych słów pod adresem pary. Pojawiły się komplementy dla Marty, pytania o to, jak udało się ją namówić na publikację wspólnego kadru, a także żartobliwe określenia w stylu "gołąbeczki".

Choć Książulo nie rozpisuje się na temat związku i nie epatuje prywatnością, widać, że od czasu do czasu pozwala sobie na bardziej prywatne kadry. Jedno zdjęcie wystarczyło, by rozpętać burzę w sieci.

