Steczkowska o Górniak: „Gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-02-16 5:27

Justyna Steczkowska od lat jest zestawiana z Edytą Górniak, a media regularnie próbują dopisać do tego historię o konflikcie. Niedawno artystka odniosła się do plotek w rozmowie z Żurnalistą. Padły słowa, które zaskoczyły fanów – zwłaszcza fragment o tym, że „Edi czasem się gniewa”.

Edyta Górniak, Justyna Steczkowska

i

Autor: AKPA

Justyna Steczkowska i Edyta Górniak to nazwiska, które w polskim show-biznesie budzą emocje od dekad. Dwie wielkie osobowości, dwa silne charaktery, dwa zupełnie różne style bycia. Nic dziwnego, że od lat powraca temat ich relacji i rzekomej niechęci. W rozmowie z Żurnalistą Steczkowska postanowiła jednak ostudzić atmosferę i spojrzeć na to z dystansem.

Steczkowska o konflikcie z Górniak u Żurnalisty

Artystka jasno dała do zrozumienia, że medialne narracje o konflikcie są w dużej mierze sztucznie podkręcane.

Wiem, że media zawsze robią jakąś zadymę, że się nie lubimy. Ja tego tak nie widzę

– powiedziała. Zamiast wojny – Steczkowska mówi o różnych drogach, temperamentach i sposobach funkcjonowania w świecie. I przyznaje, że choć nie wszystko rozumie, nie traktuje tego jako powodu do dramatu. Najwięcej emocji wywołał fragment, w którym Steczkowska wspomniała o tym, że Górniak bywa obrażona.

Każdy ma jakąś drogę swojego rozwoju. Edi czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem, ale rozumiem, że się gniewa i nie biorę tego pod uwagę

– przyznała. To zdanie natychmiast odbiło się echem w sieci, bo brzmi jak szczera obserwacja, ale bez złośliwości. Raczej jak próba zrozumienia drugiej osoby – nawet jeśli jest trudna w relacji.

Zobacz: Steczkowska zażywa relaksu na Seszelach i prezentuje ciało w fikuśnym bikini. Od opalonego brzuszka 53-latki trudno oderwać wzrok

Wedłóg Steczkowsiej Goniak „to piękna dziewczyna, która ma talent”

Steczkowska nie szczędziła Górniak komplementów. Podkreśliła jej urodę i talent wokalny, zaznaczając, że w przypadku artystek nietuzinkowość nie powinna nikogo dziwić.

To jest piękna dziewczyna, która ma talent do śpiewania, a to, że jest specyficzna? No i co z tego? Każdy z nas jest jakiś. Trzeba też brać pod uwagę, że jest artystką

– dodała. Słowa Steczkowskiej brzmią jak próba postawienia kropki nad „i”. Nie ma tu wojny, nie ma wyciągania starych historii, nie ma rozliczeń. Jest za to dystans, dojrzałość i spojrzenie z perspektywy lat. A jednak… w show-biznesie nawet spokojne wypowiedzi potrafią rozpalić dyskusję. Zwłaszcza gdy padają tak charakterystyczne słowa jak „gniewa się”.

Zobacz: Justyna Steczkowska już wybrała. To nagranie nie pozostawia żadnych złudzeń

Justyna Steczkowska, Leon Myszkowski
Galeria zdjęć 35
Super Express Google News
Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska
Edyta Górniak