QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz nam zaimponować? Osiągnij 8/10 Pytanie 1 z 10 Nie jest żadną tajemnicą, że Polska jest krajem nizinnym. Ile procent powierzchni naszego państwa zajmują takowe? Ok. 81 proc. Ok. 86 proc. Ok. 91 proc. Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.