Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz nam zaimponować? Osiągnij 8/10
2026-02-16 4:50
Poniedziałek bywa trudny, ale mamy na to sposób! Rozpocznij tydzień od intelektualnego wyzwania i sprawdź swoją wiedzę ogólną w naszym quizie. Pytania z różnych dziedzin wystawią na próbę Twoją erudycję. Celujesz w imponujący wynik 8/10? Udowodnij, że jesteś mistrzem wiedzy!