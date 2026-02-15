Pilny apel policji! Szukają 26-letniej Angeliki. Ostatni raz widziano ją nad Wartą

Zaginięcie nad Wartą w Gorzowie
W niedzielny wieczór, 15 lutego, policja z Gorzowa Wielkopolskiego wystosowała pilny komunikat w sprawie zaginięcia młodej kobiety. Służby rozpoczęły intensywne poszukiwania 26-letniej Angeliki Jastrzębskiej. Kontakt z kobietą urwał się w niedzielę około godziny 17:00. To właśnie wtedy po raz ostatni widziano ją w rejonie Bulwaru Zachodniego przy ulicy Nadbrzeżnej, nad brzegiem Warty.
- Ostatni raz widziana była w niedzielę 15 lutego 2026 roku około godziny 17 nad brzegiem Warty w okolicach ulicy Nadbrzeżnej - Bulwar Zachodni. Kobieta najprawdopodobniej weszła do rzeki
- czytamy w oficjalnym komunikacie gorzowskiej policji.
Rysopis zaginionej Angeliki. Ma charakterystyczny tatuaż
Policja opublikowała rysopis zaginionej 26-latki, który może pomóc w jej identyfikacji. Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia kobiety.
Zgodnie z komunikatem policji, zaginiona Angelika ma:
- 165 cm wzrostu,
- jest szczupłej budowy ciała.
- Znak charakterystyczny - tatuaż na lewej nodze- „głowa wilka”
Policja prosi o pomoc. Ważna jest każda informacja
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć 26-letnią Angelikę w niedzielne popołudnie lub mają jakiekolwiek informacje na temat jej obecnego miejsca pobytu. Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.
„Jeśli ktokolwiek ma informacje o zaginionej lub był świadkiem jej zaginięcia proszony jest o kontakt pod nr 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. Tel 47 791 25 11”
- apelują mundurowi.