Gigantyczny przemyt udaremniony na S3. "Biały proszek o intensywnym zapachu”

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-02-13 12:44

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w Lubuskiem udaremnili przemyt ogromnej ilości sterydów! Podczas rutynowej kontroli na drodze S3 w okolicach węzła Jordanowo, mundurowi zatrzymali samochód dostawczy, w którym zamiast deklarowanych części samochodowych, znaleźli ponad 63 kg substancji sterydowych! Wartość nielegalnego towaru oszacowano na blisko 304 tysiące złotych!

Rutynowa kontrola, szokujące odkrycie! Co ukrywał kierowca na S3?

Funkcjonariusze podczas rutynowej kontroli zatrzymali na drodze ekspresowej S3 w okolicach węzła Jordanowo samochód dostawczy. Kierowca, obywatel Polski, zadeklarował przewóz części samochodowych. Jednak szczegółowa kontrola wykazała coś zupełnie innego!

- W wyniku szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli osiem kartonów z etykietami jednej z firm kurierskich. W kartonach, w srebrnych opakowaniach z tworzywa sztucznego, funkcjonariusze znaleźli biały proszek o intensywnym zapachu – przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Kierowca i pasażer w szoku! Twierdzili, że nie wiedzą, co przewożą!

Kierowca i pasażer na pytania funkcjonariuszy o rodzaj przewożonego towaru oświadczyli, że nie wiedzą, co to za substancja. Twierdzili, że zlecenie na przewóz paczek znaleźli na jednym z portali internetowych. Badania spektrometrem wykazały, że w siedmiu kartonach o wadze ponad 63 kg znajduje się cypionian testosteronu (steroid) oraz dekanian testosteronu (steroid). Dodatkowo w jednym kartonie znaleźli 595 sztuk opakowań zawierających różne substancje sterydowe.

Konsekwencje dla przemytników? Co dalej ze sprawą?

Funkcjonariusze przeszukali samochód i zabezpieczyli telefon i router. Szacunkowa wartość zatrzymanego nielegalnego towaru to prawie 304 tys. zł. Kierowca i pasażer zostali przesłuchani w charakterze świadka. Sprawa jest w toku, a służby wyjaśniają, skąd pochodziły sterydy i gdzie miały trafić.

Przemyt sterydów
