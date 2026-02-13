To idealne miejsce dla zakochanych. Chwyta za serce nie tylko w walentynki

Idealne miejsce dla zakochanych? Żelazowa Wola

Poproszona o wskazanie idealnego miejsca dla zakochanych na Mazowszu, sztuczna inteligencja, a konkretnie ChatGPT, od razu wskazała na Żelazową Wolę, argumentując to "romantyczną aurą Chopina". "Wokół unosi się wyjątkowa, artystyczna atmosfera" - czytamy.

AI doceniło wydarzenia, przede wszystkim muzyczne, organizowane w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina - oddziale Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Podkreśliło też, że rozległy park jest idealnym miejscem na romantyczne zdjęcia, a dodatkowym plusem okazuje się szybki i wygodny dojazd ze stolicy, czyniący Żelazową Wolę ciekawą "odskocznią" od dużego miasta.

Co warto zobaczyć w Żelazowej Woli?

Choć niewielka, Żelazowa Wola przyciąga tłumy turystów dzięki wspomnianemu muzeum Dom Urodzenia Fryderyka Chopina oraz otaczającemu je parkowi. Kompleks jest czynny od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 września do 6 listopada w godz. 10:00-18:00, a od 1 maja do 31 sierpnia w godz. 10:00-20:00. Od 7 listopada do końca lutego muzeum jest otwarte w godz. 10:00-18:00, natomiast park - w godz. 10:00-20:00 (iluminacja parku: godz. 17:00-20:00). Godziny te mogą różnić się w dni świąteczne oraz w sezonie koncertowym, dlatego też przed wizytą warto odwiedzić stronę internetową placówki.

Dniem bezpłatnego wstępu do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i parku jest poniedziałek. W pozostałe dni cennik prezentuje się następująco:

Park + Dom Urodzenia Chopina + (wystawa czasowa): 30 zł - bilet normalny; 25 zł - bilet ulgowy;

Park + (wystawa czasowa): 20 zł - bilet normalny; 12 zł - bilet ulgowy;

Wystawa czasowa: 10 zł - bilet normalny; 8 zł - bilet ulgowy.

W sprzedaży są również oczywiście bilety grupowe, rodzinne czy specjalne.

Wyjątkowa okazja, by odwiedzić muzeum bezpłatnie (w godz. 10:00-17:00) przypadnie na 1 marca, gdy placówka będzie świętować 216. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. W programie wydarzenia znalazły się m.in. spotkania, koncerty, aktywności edukacyjne. Pierwszych 216 gości otrzyma specjalne upominki. Dokładny harmonogram przygotowanych dla odwiedzających atrakcji znaleźć można na stronie internetowej kompleksu.

10

Walentynkowy pokaz dronów na szczecińskiej Arkonce