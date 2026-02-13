To idealne miejsce dla zakochanych. Chwyta za serce nie tylko w walentynki

Idealne miejsce dla zakochanych? Żelazowa Wola
Poproszona o wskazanie idealnego miejsca dla zakochanych na Mazowszu, sztuczna inteligencja, a konkretnie ChatGPT, od razu wskazała na Żelazową Wolę, argumentując to "romantyczną aurą Chopina". "Wokół unosi się wyjątkowa, artystyczna atmosfera" - czytamy.
AI doceniło wydarzenia, przede wszystkim muzyczne, organizowane w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina - oddziale Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Podkreśliło też, że rozległy park jest idealnym miejscem na romantyczne zdjęcia, a dodatkowym plusem okazuje się szybki i wygodny dojazd ze stolicy, czyniący Żelazową Wolę ciekawą "odskocznią" od dużego miasta.
Co warto zobaczyć w Żelazowej Woli?
Choć niewielka, Żelazowa Wola przyciąga tłumy turystów dzięki wspomnianemu muzeum Dom Urodzenia Fryderyka Chopina oraz otaczającemu je parkowi. Kompleks jest czynny od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 września do 6 listopada w godz. 10:00-18:00, a od 1 maja do 31 sierpnia w godz. 10:00-20:00. Od 7 listopada do końca lutego muzeum jest otwarte w godz. 10:00-18:00, natomiast park - w godz. 10:00-20:00 (iluminacja parku: godz. 17:00-20:00). Godziny te mogą różnić się w dni świąteczne oraz w sezonie koncertowym, dlatego też przed wizytą warto odwiedzić stronę internetową placówki.
Dniem bezpłatnego wstępu do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i parku jest poniedziałek. W pozostałe dni cennik prezentuje się następująco:
- Park + Dom Urodzenia Chopina + (wystawa czasowa): 30 zł - bilet normalny; 25 zł - bilet ulgowy;
- Park + (wystawa czasowa): 20 zł - bilet normalny; 12 zł - bilet ulgowy;
- Wystawa czasowa: 10 zł - bilet normalny; 8 zł - bilet ulgowy.
W sprzedaży są również oczywiście bilety grupowe, rodzinne czy specjalne.
Wyjątkowa okazja, by odwiedzić muzeum bezpłatnie (w godz. 10:00-17:00) przypadnie na 1 marca, gdy placówka będzie świętować 216. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. W programie wydarzenia znalazły się m.in. spotkania, koncerty, aktywności edukacyjne. Pierwszych 216 gości otrzyma specjalne upominki. Dokładny harmonogram przygotowanych dla odwiedzających atrakcji znaleźć można na stronie internetowej kompleksu.