Myślał, że ukrył się świetnie przed policją. Zapomniał o własnych nogach!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Policja
2026-02-13 10:42

Pewien alimenciarz został właśnie pośmiewiskiem internetu! Policjanci ze stolicy zapukali do jednego z mieszkań na warszawskiej Woli. Spodziewali się zastać tam 44-letniego mężczyznę, który uchylał się przed płaceniem alimentów. Został za nim wydany list gończy przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim. Mundurowym otworzyła kobieta, zapewniając, że 44-latka nie ma w domu. A on sam był przekonany, że wymyślił kryjówkę doskonałą. Jak bardzo się pomylił!

Alimenciarz schował się przed policją pod łóżkiem. Ale zapomniał schować nóg. W dodatku zdradził go pies!

Gdyby istniał ranking najbardziej nieudolnych ucieczek przed policją, ten 44-latek miałby spore szanse znaleźć się na podium! Kryminalni z warszawskiej Woli zapukali do jednego z mieszkań na warszawskiej Woli. Spodziewali się zastać tam 44-letniego mężczyznę, który uchylał się przed płaceniem alimentów. Został za nim wydany list gończy przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim. Mimo wielokrotnego pukania przez dłuższą chwilę nikt nie otwierał. Gdy drzwi w końcu uchyliła kobieta, zapewniała policjantów, że 44-latka w mieszkaniu nie ma. W tym czasie poszukiwany podjął desperacką decyzję i wsunął się pod rozłożone w pokoju łóżko. Kryminalni weszli do środka i rozpoczęli przeszukanie - nie po raz pierwszy spotykając się z podobnymi próbami ukrycia się w szafach, na strychach czy pod meblami, a nawet za firanką.

Stopy wystawały zza łóżka, a w dodatku wpatrywał się w nie pies

W tym wypadku sprawa była nader prosta. Chociaż alimenciarz schował się pod łóżkiem, to wystawały spod niego dwie odziane w skarpety stopy! Nawet najmniej spostrzegawczy funkcjonariusz nie miałby najmniejszych szans nie dostrzec ich w pokoju 44-latka. Ale to nie wszystko. Jak gdyby tej komicznej wpadki było mało, szanse mężczyzny na uniknięcie kary pogrzebał dokumentnie przebywający w mieszkaniu pies. Siedział i wpatrywał się z zafascynowaniem w miejscu, w którym częściowo zniknął mężczyzna, przyspieszając wpadkę o parę chwil. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do jednostki policji na Woli, a następnie doprowadzony do aresztu śledczego. 

Sonda
Czy alimenty w Polsce są teraz skuteczniej ściągane?
QUIZ. Ilu lat dożyli ci sławni ludzie? Jeśli nie wiesz, możesz być w szoku!
Pytanie 1 z 10
Ile lat miał Pablo Picasso, gdy zmarł?
Ukradła towar ze sklepu i schowała się przed policją za drzewem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALIMENTY
KSP