Nie żyje Łucja Kossakowska. Wybitna artystka i Powstaniec Warszawski. Miała 98 lat

Niezwykła historia "Igi". Walczyła w Powstaniu Warszawskim

W wieku 98 lat zmarła Henryka Łucja Kossakowska, znana pod konspiracyjnym pseudonimem "Iga". Choć po wojnie zasłynęła jako ceniona scenografka, jej młodość naznaczona była heroiczną walką o wolną Polskę. Była żołnierzem Szarych Szeregów i brała udział w Powstaniu Warszawskim.

Henryka Łucja Kossakowska dołączyła do Szarych Szeregów już w 1942 roku. Zaprzysiężona została w Warszawie w styczniu 1943 roku, stając się częścią Grupy Wykonawczej przy Głównej Kwaterze Szarych Szeregów „Pasiece”. Gdy wybuchło powstanie, została przydzielona do plutonu radiotelegraficznego Andrzeja Zejdlera ps. Andrzej Babinicz, który stacjonował na Placu Teatralnym.

W pierwszych, gorących dniach zrywu, "Iga" brała czynny udział w walkach. Uczestniczyła w budowaniu barykad w bramach Ratusza oraz pełniła służbę wartowniczą. W dniach 2-3 sierpnia 1944 roku odegrała ważną rolę podczas zdobywania Pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej 14. Jak wspominano, donosiła powstańcom niezbędną amunicję oraz z narażeniem życia wyprowadzała rannych z pola walki.

Ucieczka z transportu i powrót do konspiracji

6 sierpnia 1944 roku, w obliczu coraz trudniejszej sytuacji na Starym Mieście, "Iga" została oddelegowana w grupie najmłodszych dziewcząt do Śródmieścia. Tam, na ulicy Świętokrzyskiej, dołączyła do harcerek pełniących służbę przy Komendzie Głównej Szarych Szeregów. Po upadku powstania, na polecenie Stanisława Broniewskiego ps. Orsza, opuściła stolicę 3 października 1944 roku wraz z ludnością cywilną.

Jej walka jednak się nie skończyła. Zdołała uciec z transportu kolejowego w drodze do obozu w Pruszkowie i przedostała się do rodzinnego Błonia. Tam natychmiast wróciła do działalności konspiracyjnej, pełniąc funkcję łączniczki między dowódcami Armii Krajowej w Błoniu i Milanówku. Do zrujnowanej Warszawy wróciła dopiero wiosną 1945 roku. Po wojnie poświęciła się sztuce, stając się jedną z najwybitniejszych polskich scenografek.

Tego samego dnia, co Łucja Kossakowska zmarła też inna uczestniczka Powstania Warszawskiego - Janina Rożecka ps. „Dora”.

