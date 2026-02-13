Adwokacka toga, maska do nurkowania, a nawet spadochron. To gubili warszawiacy w 2025 roku

Najczęstsze zguby w Warszawie w 2025 roku

Na ulicę Dzielną 15, gdzie znajduje się stołeczne Biuro Rzeczy Znalezionych w ubiegłym roku przyniesiono łącznie około 14 tysięcy przedmiotów. Wśród nich znajdowały się:

blisko 7 600 dokumentów - w tym 1 245 dowodów osobistych

1 090 portfeli,

861 telefonów,

268 zegarków,

128 tabletów,

151 laptopów,

61 czytników e-book.

To jednak nie wszystko. Bez właścicieli były 42 rowery i 24 aparaty fotograficzne. Z kolei najbardziej nietypowe przedmioty, które porzucono na ulicach Warszawy w 2025 to m.in. toga adwokacka, płyta indukcyjna, maska do nurkowania, spadochron i zegar szachowy.

Zgubiłem/am rzecz w Warszawie - jak odebrać, gdzie się zgłosić?

Rzeczy pozostawione bez właścicieli na terenie miasta trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych, gdzie przywożą je m.in. policjanci, pracownicy komunikacji miejskiej, lotniska, a także galerii handlowych. Pracownicy biura poszukują właścicieli przedmiotów i starają się ich identyfikować m.in. dzwoniąc pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w znalezionych telefonach.

W przypadku rzeczy znalezionych, które nie zawierają dokumentów lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie około 13% rzeczy.

Aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim biurze przy ul. Dzielnej należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. w przypadku obrączki, zegarka czy pierścionka) - konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia.

Rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie ich właścicielem staje się miasto stołeczne Warszawa.

Dotychczas przekazano nieodpłatnie na realizacje zadań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych stolicy 1366 rzeczy, w tym 229 tabletów, 165 rowerów, 105 telefonów komórkowych, 90 laptopów, czy 57 aparatów fotograficznych. Z wymienionych rzeczy 146 tabletów oraz 41 laptopów przekazano na potrzeby zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów, akcji zainicjowanej przez Młodzieżową Radę m.st. Warszawy.

3