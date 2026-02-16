Gwiazdy z dziećmi na premierze „Kici Koci”. Cztery miesiące i już na ściance!

Warszawski Kinogram 15 lutego wyglądał jak połączenie premiery filmowej z rodzinną imprezą – i to w najlepszym możliwym sensie. Na premierze animacji „Kici Kocia w podróży” pojawiły się znane twarze, ale tym razem to dzieci (i ich uśmiechy) skradły całe show.

Na czerwonym dywanie zobaczyliśmy m.in. Maję Hyży, Martę Dąbrowską, Macieja Pelę, Kamilę Szczawińską oraz Polę Wiśniewską. Były książeczki w dłoniach, przytulasy, wygodne buty i ta charakterystyczna aura: „dzisiaj robimy rodzinne wyjście, a nie galę”.

Cztery miesiące i już show-biznes?

Największą sensację wzbudził jednak ktoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z kamerami – niespełna czteromiesięczny Witold Meyer. Na wydarzenie zabrała go jego mama, Kamila Kamińska, a maluch od razu został okrzyknięty najmłodszą gwiazdą wieczoru. I nie ma się co dziwić – ten debiut był tak uroczy, że w porównaniu z nim wszystkie pozowane uśmiechy dorosłych wyglądały jak trening przed maturą.

Maja Hyży w wersji „mama na premierze” i… totalny luz

Jeśli ktoś udowodnił, że da się połączyć modę z rodzinnym klimatem, to zdecydowanie Maja Hyży. Piosenkarka postawiła na wygodę, ale wciąż było w tym sporo stylu. Na ściance pojawiła się w dopracowanej, spójnej stylizacji, która wyglądała jak idealny miks „mam dzisiaj dziecięcą premierę” i „ale wciąż jestem gwiazdą”. Było trochę trendów, trochę luzu i ten typ looku, który sprawia, że czytelnicy od razu myślą: „Okej, to da się tak ubrać i nie wyglądać jak po drodze z siłowni”.

Marta Dąbrowska i Kamila Kamińska – ciepło, miękko i bez zadęcia

Na premierze pojawiła się również Marta Dąbrowska, która wpasowała się w klimat wydarzenia idealnie – bez przesady, bez stylizacyjnej walki o uwagę, ale za to z klasą. Kamila Kamińska, która tego wieczoru miała podwójną rolę (gość + mama najmłodszej gwiazdy), postawiła na jasne, miękkie odcienie i wygodę. I to było strzałem w dziesiątkę – bo na premierze dla dzieci nie ma nic gorszego niż „niewygodny glamour”.

Kici Kocia ma już 15 lat. I nadal rządzi

To już 15 lat, odkąd Kici Kocia uczy, bawi i towarzyszy najmłodszym w odkrywaniu świata. Seria animacji na podstawie uwielbianych książek Anity Głowińskiej zawojowała serca dzieci w całej Polsce, a w kinach obejrzało ją już ponad milion widzów. Wcześniej premierę miały m.in. „Kici Kocia w przedszkolu” czy „Kici Kocia ma braciszka”. Teraz przyszła pora na kolejną odsłonę – „Kici Kocia w podróży”, w reżyserii Marty Stróżyckiej.

Tym razem bohaterka zabierze najmłodszych w podróż po różnych miejscach – od sawanny, przez las, aż po lotnisko. Przy okazji dzieci nauczą się też rzeczy przydatnych na co dzień, m.in. zasad segregacji odpadów. W trakcie seansu widzowie zobaczą siedem odcinków serialu. Muzykę skomponował Rafał Rozmus, a za montaż odpowiadają Marika Piasecka, Marta Stróżycka oraz Urszula „Rodia” Ostrowska.

Kiedy premiera w kinach?

„Kici Kocia w podróży” trafi do kin w całej Polsce już 20 lutego. Patrząc na frekwencję na premierze – to może być kolejny dziecięcy hit, na który rodzice pójdą… z lekkim uśmiechem, że chociaż raz to nie oni wybierają repertuar.

