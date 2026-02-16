Zacznij zbierać w lutym, a gdy stopnieje pokrywa śnieżna rozsyp po trawniku i rabatach. Ślimaki przez cały sezon nie zbliżą się do Twoich roślin. Sposób na ślimaki

Ślimaki to jedne z najgroźniejszych szkodników w ogrodzie, potrafiące zniszczyć uprawy i rośliny ozdobne.

Zamiast chemicznych środków, wypróbuj naturalne zapory, które są bezpieczne dla środowiska i roślin.

Chcesz poznać prosty sposób na pozbycie się ślimaków bez chemii?

Zrób to teraz, aby wiosną nie mieć ślimaków w ogrodzie

Ślimaki to obok mszyc i ćmy bukszpanowej najczęściej pojawiający się szkodnicy w polskich ogrodach. Potrafią zniszczyć cale uprawy i atakują zarówno grządki z warzywami, jak krzewy ozdobne, takie jak hortensje. Największymi szkodnikami wśród ślimaków, są te bezskorupowe, takie jak miedzy innymi ślinik luzytański lub pomrowik plamisty. Nie wszystkie gatunki ślimaków traktowane są jako szkodniki. Winniczki uznaje się za pożyteczne. Ślimaki żerują głównie w nocy, a szkody przez nie wyrządzone najczęściej zauważalne są rankiem. Najbardziej charakterystycznym objawem żerowania ślimaków są wyjedzone dziury w liściach kwiatów i warzyw. Dodatkowo często zauważyć można specyficzny śluz pozostawiony przez ślimaki. W skrajnych przypadkach szkodniki te mogą całkowicie zniszczyć rośliny (szczególnie młode) doprowadzając do ich obumarcia.

W sklepach ogrodniczych możesz kupić chemiczne pułapki na ślimaki. Zanim jednak sięgniesz po tak drastyczne metody warto przetestować domowe sposoby. Wśród nich ogrodnicy najczęściej polecają naturalne zapory, których ślimaki nie są w stanie sforsować. Takie metody odstraszające ślimaki są bezpieczne dla środowiska i roślin rosnących w sąsiedztwie.

Za najskuteczniejszy sposób odstraszający ślimaki uchodzą skorupki po jajkach. Ich ostre krawędzie tworzą zaporę nie do przejścia, a ślimaki nie są w stanie się po nich wspinać. Wiosną warto być wyposażonym w wiadro pokruszonych skorupek po jajkach i rozsypywać je wszędzie tam, gdzie pojawiły się ślimaki.

Jak przygotować skorupki po jajkach na ślimaki?

Aby zapora ze skorupek była skuteczna należy ją odpowiednie wcześniej przygotować. Skorupki warto zacząć zbierać już teraz. Dzięki temu bez wysiłku zbierzesz odpowiednią ilość skorupek po jajkach, by rozsypać je wszędzie tam, gdzie żerują ślimaki.

Skorupki powinny być wcześniej wysuszone. Po obrazu jajek należy jest rozsypać na jednorazowej tacce do żywności i położyć na nagrzanym grzejniki. Po kilku godzinach trzeba ją zdjąć i przesypać do szklanego słoika. Przed użyciem możesz je jeszcze bardziej roznieść na małe kawałki. Uważaj tylko, aby się doszczętnie nie sproszkowały. Wtedy zapora na ślimaki będzie nieskuteczne. Wczesną wiosna rozsyp skorupki wszędzie tam, gdzie zauważysz ślimaki. Zapory warto regularnie uzupełniać. Dzięki temu Twoje rośliny będą bezpieczne, a ślimaki będą trzymały się z daleka.