Za chwilę najlepszy czas na wysiew pomidorów. Sadzonki przyjmą się bez problemu. Pielęgnacja sadzonek pomidorów

Pomidory, bogate w likopen i witaminy, to jedne z najzdrowszych owoców, które warto włączyć do diety.

Najlepszy czas na wysiew pomidorów to połowa marca, by zapewnić silną i zdrową rozsadę.

Kluczem do sukcesu są dobrej jakości nasiona i odpowiednie, sterylne podłoże.

Chcesz cieszyć się własnymi, zdrowymi pomidorami? Sprawdź, jak krok po kroku wysiać i pielęgnować rozsadę!

Z botanicznego punktu widzenia pomidor to owoc jednak ze względu na jego zastosowanie – traktujemy go jak warzywo. Według badaczy z Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom powinniśmy włączyć pomidory do codziennej diety. Naukowcy uznali je za jeden z najzdrowszych owoców świata, dlatego że zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy, zwłaszcza likopenu, który wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób serca i raka. Ponadto pomidory zawierają również potas, kwas foliowy i witaminę C oraz K. Ważne jednak, by jeść pomidory, które rosły bez wspomagania chemicznymi nawozami. Jeśli chcemy mieć pewność, że tak jest, możemy pomidory wyhodować sami.

To najlepszy czas na wysiew pomidorów. Przygotuj dobry grunt i nasiona

Pomidory można wysiewać na przełomie lutego i marca, jednak według ogrodników najlepiej zrobić to w połowie marca a najpóźniej około 22 marca. Działkowcy, którzy przegapili termin, wysiewają pomidory także w kwietniu, jednak wtedy istnieje ryzyko słabo rosnącej rozsady. Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość rozsady są nasiona. Stare, wysuszone lub uszkodzone przez patogeny będą miały ograniczoną zdolność kiełkowania, a siewki mogą być zniekształcone i karłowate niezdolne do owocowania. Dlatego kupujmy nasiona z dobrego źródła, zaprawione z zachowanym terminem ważności. Kolejny punkt to podłoże. Do przygotowania rozsady nie nadaje się ziemia z ogrodu a ni uniwersalna kwiatowa. Uboga w składniki odżywcze, zbyt sucha lub skażona gleba sprawi, że podatne na choroby siewki, zamiast rosnąć, zmarnieją. Dlatego najlepiej kupić gotowe podłoże przeznaczone do rozsady. Jest ono sterylne i bogate w składniki odżywcze niezbędne do wzrostu roślin.

Wysiew pomidorów krok po kroku

Nasiona można wysiewać do skrzynek, doniczek lub specjalnych pojemników, które napełniamy ziemią po brzegi. Podłoże lekko ugniatamy ręką, następnie układamy nasiona — zazwyczaj po dwa, co trzy centymetry. Czasami jedno może nie wykiełkować, a jeśli wykiełkują oba, zostawiamy silniejszą siewkę. Następnie delikatnie wciskamy nasiona w ziemię na około 0,5 cm i przysypujemy. Na koniec delikatnie zraszamy. Gdybyśmy podlewali tradycyjnie, strumień wody mógłby wypłukać nasiona. Tak przygotowane pojemniki ustawiamy w jasnym miejscu, gdzie temperatura ma około 25 st. C. Gdy pomidory wykiełkują, obniżamy temperaturę do 19 st. C w dzień i 15 st. C w nocy. Nie zapominamy o spryskiwaniu podłoża. Gleba nie może być sucha. Gdy rozwinie się pierwszy liść siewki, pomidora trzeba przepikować. Ostrożnie wyjmujemy drobne roślinki (tak by nie uszkodzić delikatnych korzeni) i wsadzamy do nowego podłoża z większą przestrzenią. Każdy pojemnik powinien mieć otwór na dnie, co ograniczy ryzyko gnicia korzeni i występowania chorób grzybowych. Rozsadę można przenieść na parapet z dostępem do południowego światła. Trzeba jednak uważać na przeciągi i nie zapominać o systematycznym podlewaniu. Sadzonki pomidorów sadzimy do gruntu po ostatnich przymrozkach, najczęściej w maju.

