Prosty trik na śliskie buty – spryskaj podeszwy, a unikniesz poślizgnięć na lodzie i śniegu

Spryskaj tym podeszwy butów – prosty sposób na lepszą przyczepność i bezpieczne chodzenie

Potężny atak zimy sprawił, że warunki dla pieszych uległy pogorszeniu. Ślizgawica oraz mokry śnieg stanowią poważne zagrożenie. Łatwo jest się poślizgnąć i przewrócić. Szczególnie muszą uważać na siebie osoby starsze. W ich przypadku nawet niewielki upadek może skończyć się zwichnięciem lub złamaniem. Specjaliści wskazują jednak, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Wychodząc na zewnątrz w czasie śnieżycy oraz wysokich mrozów należy szczególną uwagę zwrócić na obuwie. Nigdy w taką pogodę nie wybieraj butów na obcasach lub koturnach. To proszenie się o kłopoty. Staraj się także wybierać obuwie z traperowymi podeszwami z wypustkami. Zwiększają one przyczepność i nie ślizgają się po oblodzonym chodniku.

Mało osób wie, że istnieją domowe sposoby zwiększenia przyczepności butów. Dzięki temu nasze codzienne obuwie stanie się bardziej przystosowane do zimowych warunków atmosferycznych. Wystarczy, że przed wyjściem z domu sięgniesz po najzwyklejszy lakier do włosów i obficie spryskasz nim podeszwy butów. Gdy lakier zaschnie stworzy na podeszwie nieślizgającą się powłokę. Dzięki temu buty będą lepiej przyczepne i łatwiej będzie w nich chodzić zimą. Pamiętaj jednak, że jest to rozwiązanie tymczasowe, a powłoka z lakieru do włosów szybko się ściera. Należy je zatem powtarzać przed każdym wyjściem na zewnątrz.

Domowe sposoby na śliskie podeszwy – większa przyczepność bez wymiany obuwia

Nie tylko lakier do włosów może poprawić przyczepność obuwia i sprawić, że nie będzie się ono ślizgało na oblodzonych powierzchniach.

Jednym ze sposobów jest delikatne zarysowanie podeszwy butów papierem ściernym.

Inną metoda jest wykorzystanie silikonu. Wystarczy namalować nim wzorki na podeszwach i poczekać aż wyschną. Silikonowe wypustki stworzą imitację treków, które poprawią przyczepność butów.

Jeżeli jesteś na zewnątrz, twoje buty się ślizgają i potrzebujesz natychmiastowej pomocy to najlepiej sprawdzi się zwykły plaster z opatrunkiem. Przyklej go w poprzek podeszwy. Poprawi on przyczepność butów i zadziała na zasadzie antypoślizgowej.

