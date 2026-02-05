Wymieszaj 20 kropli z wodą i spryskaj zapleśniałe ściany. Wyżre wykwity i zarodki grzyba. Sposób na pleśń na ścianie

Pleśń na ścianach to zimowy problem, który nie tylko szpeci, ale i szkodzi zdrowiu.

Zamiast drogich specyfików, wypróbuj prosty domowy sposób, który usunie wykwity w zaledwie godzinę!

Poznaj przepis na płyn z trzech składników, który skutecznie zwalczy pleśń i zapobiegnie jej powrotowi!

Spryskaj pleśń na ścianie, a wyżre wykwity w 1 godzinę

Pleśń na ścianach w domu pojawia się w okresie zimowym, kiedy rzadko wietrzymy pomieszczenia. Niestety wykwity są najczęściej efektem nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń i zbyt wysokiej wilgotności powierza. Ciemny nalot wygląda nie tylko nieładnie, ale też brzydko pachnie i może powodować wiele dolegliwości zdrowotnych. Dlatego, jeśli zauważysz, że na ścianach pojawiły się wykwity, to natychmiast reaguj. Oczywiście możesz wezwać specjalistę, który usunie grzyba ze ścian i je osuszy. Jednak wcześniej warto wypróbować domowy sposób na pleśń na ścianie, który będzie bezpieczny dla nas, ale może okazać się bardzo skuteczny w walce z zarodkami grzyba. Spryskaj tym pleśń na ścianach, a wyżre wykwity w dosłownie jedną godzinę. Taki płyn przeciwgrzybiczy przygotujesz w kilka sekund z trzech składników.

Domowy płyn na pleśń na ścianie. Jak go zrobić i stosować

Przygotowanie domowego płynu zwalczającego pleśń na ścianie jest proste. Potrzebujesz: wody utlenionej, wody i olejku herbacianego. Wymieszaj wodę utlenioną z wodą w proporcjach 1:1 i do mieszanki dodaj 20 kropli olejku herbacianego. Przelej powstały płyn do butelki z atomizerem i spryskaj zaatakowane grzybem miejsca. Przetrzyj szmatką i pozostaw na 60 minut. Po tym czasie zmyj preparat ze ścian i je osusz. Olejek herbaciany i woda utleniona są skuteczne w walce z pleśnią na ścianach i nie tylko usuną obecne tam zarodki grzyba, ale też będą zapobiegać pojawieniu się wykwitów w przyszłości.

Jak pozbyć się grzyba ze ściany domowym sposobem?

Do usuwania grzyba ze ścian wykorzystaj ocet. To nie tylko doskonały środek czyszczący. Ma on także działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, dlatego doskonale poradzi sobie z czarnymi wykwitami na ścianach w domu. Jak usunąć grzyba ze ścian octem? Przygotuj mieszankę octu z wodą w proporcji 4:1. Przelej ją do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj miejsca na ścianie, na których pojawił się grzyb lub pleśń. Po upływie 60 minut wyszoruj ścianę i wysusz.

9