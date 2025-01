Wystarczą 2 łyżeczki, aby pozbyć się pleśni z doniczki. Wybije wykwity w ekspresowym tempie i wzmocni roślinę. Sposób na pleśń w doniczce

Rozwieś w szafie, a ubrania będą przepięknie pachnieć. Świeży aromat rozniesie się między półkami i wieszakami. Naturalny zapach do szafy

Włóż to do doniczki ze storczykiem, a roślina obsypie kwiatami niczym szejk dolarami. W ten sposób storczyk zawsze będzie dorodny i w dobrej kondycji. Pielęgnacja storczyków

Każdego roku w styczniu zrób to ze wszystkimi kwiatami doniczkowymi w domu. Rośliny będę zdrowo rosły i kwitły jak majowa łąka

Filipiny coraz popularniejsze wśród Polaków. Okazje na tańsze bilety zapowiada Kiwi. Com. Jest umowa z Sunlight Air

To najpiękniejsze miejsca na Malcie według internautów. Zobacz konkursowe zdjęcia

Co zobaczyć na Malcie?

Wystarczą 2 łyżeczki, aby pozbyć się pleśni z doniczki. Wybije wykwity w ekspresowym tempie

Wbrew obawom, pleśń w doniczce jest dość powszechnym zjawiskiem i nie zawsze wiąże się ona z popełnionymi błędami w pielęgnacji roślin. Jednak jest to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. I dlatego, jeśli zauważysz, że na powierzchni gleby, w której zasadzona jest roślina, pojawił się białawy nalot, to szybko reaguj. Oprócz wielu sklepowych specyfików zwalczających pleśń w doniczce są też równie skuteczne domowe sposoby. Jeden z nich jest tani i ekologiczny, a przyprawę zwalczającą pleśń w ziemi ma chyba każdy z nas w swojej kuchni. Chodzi o cynamon, który nie tylko zwalczy pleśń, dzięki swoim właściwościom grzybobójczym, ale również zapobiegnie jej ponownemu wystąpieniu. Wystarczy dwie łyżeczki rozsypać na wierzchniej warstwie gleby i wymieszać go z ziemią.

Domowy sposób na pleśń w doniczce

Oprócz cynamonu do zwalczania pleśni w doniczce można wykorzystać również sodę oczyszczoną, stosując ją w takim sam sposób jak cynamon. Również drożdże są polecane, jako domowy środek na pleśń. Mają one nie tylko doskonałe właściwości zwalczające pleśń i grzyby, ale także posiadają wiele wartości odżywczych niezbędnych roślinom. W drożdżach znajdziemy między innymi białko, witaminy z grupy B, witaminę E, potas, fosfor, magnez, mangan, jod, wapń, cynk i żelazo. Taki domowy nawóz z drożdży nie tylko ogranicza występowanie drobnoustrojów, które mogłyby wywołać poważne choroby u roślin, ale też wzmacnia system korzeniowy oraz pobudza rośliny do wzrostu.